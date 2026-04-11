Afrique de l'Ouest: Afflux de réfugiés nigérians au Bénin en raison de l'insécurité

L'ONG Médecins sans frontières alerte sur un afflux de réfugiés venus du Nigeria dans la communauté frontalière de Segbana, au Bénin. Depuis la mi-février, environ 3000 personnes, ont passé la frontière pour fuir les violences qui secouent le nord-ouest du Nigeria, en proie aux exactions des gangs armés surnommés localement des « bandits ».

Ces réfugiés viennent de Konkosso, Kokani, Zatinna, Kigbèra et Mazé, des villages situés dans les États fédérés de Sokoto, Niger ou Katsina, au nord-ouest du Nigeria, qui ont été la cible de violentes attaques conduites par des hommes à moto.

Arrivé sur place le 4 mars dernier, Médecins sans frontières a mis en place une prise en charge gratuite des soins de santé primaires et de soutien psychosocial pour les déplacés comme pour la population locale. Mais l'ONG demande plus de moyens et des solutions pour abriter ces réfugiés nigérians, comme l'explique Angela Brucato, cheffe de mission MSF au Bénin, au micro de notre correspondante à Abuja, Liza Fabbian.

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« Il n'y a pas d'abri pour les réfugiés. Alors ça pose beaucoup de problèmes pour avoir des conditions dignes pour cette population. » Ces réfugiés ont de la famille ou des liens de l'autre côté de la frontière, côté nigérian. Ce territoire est très proche alors quand ils arrivent, ils sont très chargés, signale Angela Brucato. « Bien que les familles sont solidaires, ils ont aussi des ressources très limitées pour assurer durablement leur prise en charge. C'est pour ça que pour nous, c'est très important d'avoir des lieux dédiés. Depuis la crise sécuritaire, on a souvent des mouvements des populations en interne ou en externe. »