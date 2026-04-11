Bénin: Présidentielle - Dernier jour de campagne à Cotonou pour Paul Hounkpè et Romuald Wadagni

Les dernières heures de campagne avant la présidentielle au Bénin. Dimanche, les Béninois sont appelés à élire le successeur de Patrice Talon au pouvoir depuis dix ans. Sur les bulletins de vote, Romuald Wadagni, dauphin du président sortant et Paul Hounkpè, candidat du parti FCBE, opposition dite modérée. Un scrutin sans le principal parti de l'opposition, les démocrates, dont la candidature a été invalidée par la commission électorale.

Au long de la campagne, chaque candidat a effectué plusieurs étapes, y compris dans les zones affectées par les attaques terroristes, pointe notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan. Les Béninois qu'ils ont rencontrés ont exprimé leurs préoccupations : accès à l'eau, électricité stable et soins de santé abordables.

Les jeunes, eux, ont réclamé emploi et une meilleure connexion internet. Les acteurs du tourisme ont appelé à un renforcement de la sécurité pour ouvrir toutes les régions du pays aux visiteurs. D'autres ont soulevé des attentes de nature politique, appelant au dialogue et à la réconciliation, des aspirations auxquelles les deux candidats ont chacun répondu à leur manière.

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Ce vendredi, les deux candidats ont animé leur dernier rassemblement. Pour Paul Hounkpè, cela se déroulait au marché Dantokpa de Cotonou ce matin, un immense marché qui doit bientôt déménager, rapporte notre envoyée spéciale à Cotonou, Magali Lagrange. Ce rassemblement visait notamment à rencontrer des femmes. Il s'est ensuite rendu à Calavi et Porto-Novo.

La déclaration à retenir : selon son entourage, « la continuité n'est qu'un troisième mandat déguisé ». Paul Hounkpè, qui se présente sous le slogan pour la réconciliation nationale, a, au fil de sa campagne, mis l'accent sur le social. À plusieurs reprises, il a répété que cette élection « n'est pas un match amical », face aux critiques qui l'accusent d'être trop proche du pouvoir et à ceux qui se plaignent de ne pas avoir de vrai choix pour ce scrutin.

Meeting avec ses alliés pour Romuald Wadagni

Comme depuis le début de la campagne, le FCBE et Paul Hounkpè sont un peu plus discrets que le candidat du pouvoir, Romuald Wadagni, qui a lui clôturé sa campagne à Cotonou, où son dernier meeting a eu lieu en fin de matinée.

Pendant une bonne heure, devant un terrain rempli, Romuald Wadagni a occupé l'estrade et donné la parole à l'ancien président Nicéphore Soglo et aussi à d'anciennes figures du parti, les Démocrates, qui l'ont rejoint sous le slogan « Plus loin ensemble ». Romuald Wadagni a su élargir sa base au-delà de son propre camp. Discret tout au long de ces deux semaines, son mentor Patrice Talon n'est apparu à aucun meeting, laissant le candidat conduire seul sa course.

Il vante les réalisations et les chantiers engagés sous la présidence de Patrice Talon, dont il est le ministre de l'Économie et des Finances depuis le début. Son meeting s'est terminé en chansons, avec à ses côtés, les présidents des deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau.

À l'heure où la campagne s'est refermée, les deux équipes affichaient leur confiance pour le scrutin de dimanche et appelaient à une forte mobilisation. Le taux de participation sera, pour le vainqueur, un indicateur précieux de la légitimité de son mandat de 7 ans.