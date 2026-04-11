Cote d'Ivoire: 23 000 tonnes de cacao résiduel enlevées après les plaintes de planteurs

En Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao (CCC), le régulateur de la filière, a annoncé cette semaine l'octroi de 23 000 tonnes de cacao à l'organisation interprofessionnelle agricole (OIA). Cette mesure devrait permettre d'écouler les derniers stocks de cacao issus de la campagne principale, et qui étaient jusque-là invendus.

Cette annonce concerne le « cacao résiduel », issu de la campagne principale, qui s'étend d'octobre à fin février. En début d'année, le gouvernement a débloqué 291 milliards de francs CFA (environ 451 millions d'euros) pour décharger près de 100 000 tonnes de cacao invendues et stockées dans les magasins de coopératives. Au total, le Conseil Café Cacao, le régulateur de la filière, a recensé 1 430 coopératives.

Mais ces dernières semaines plusieurs représentants de planteurs de cacao ont dénoncé des lenteurs et le manque de transparence de certains acteurs impliqués dans l'enlèvement du cacao.

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« Certains opérateurs qui ne sont pas sur la liste du CCC ont été déchargés au détriment de coopératives recensées par le Conseil », affirme Pénartigué Soro, le président de l'Anacaci. Pour débloquer cette situation, le CCC a décidé de procéder à l'enlèvement de 23 000 tonnes de cacao. « Il s'agit des planteurs qui ont été recensés et qui n'ont jamais livré un kilo de cacao », insiste le DG du CCC, Yves Brahima Koné.

Désormais « les incompréhensions ont été levées à travers les quotas privés », estime Bruno Koné, le ministre de l'Agriculture, qui évoque des difficultés liées notamment à des spéculateurs. L'Organisation interprofessionnelle agricole entend démarrer les premiers enlèvements ce week-end.