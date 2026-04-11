Sénégal: Saisie de 11 kg de chanvre indien à Rufisque-Est - Une suspecte interpellée

11 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Les éléments du Commissariat d'arrondissement de Rufisque-Est ont réalisé une importante saisie de drogue dans la nuit du 10 avril 2026, aboutissant à l'interpellation d'une suspecte pour offre et cession de stupéfiants.

L'opération s'est déroulée aux environs de 03h15, à hauteur de l'arrêt communément appelé « Arrêt Khale », lors d'une mission de sécurisation des personnes et des biens. Les policiers ont procédé au contrôle d'un véhicule de transport en commun de marque Peugeot assurant la liaison entre la zone de la SONADIS et le Lac Rose.

Au cours de cette intervention, l'attention des forces de l'ordre a été attirée par le comportement jugé suspect d'une passagère. Une fouille approfondie de ses effets personnels a permis de découvrir, dans un sac multicolore, onze blocs de chanvre indien d'un kilogramme chacun, soit une quantité totale de 11 kilogrammes.

Interrogée sur l'origine et la destination de la marchandise, la mise en cause a dans un premier temps déclaré revenir d'une consultation mystique à Fatick, affirmant transporter le colis pour le compte d'une tierce personne en échange d'une somme de 100 000 FCFA.

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Cependant, l'exploitation technique de son téléphone portable a permis de contredire cette version. Les éléments recueillis, corroborés par les aveux ultérieurs de la suspecte, indiquent qu'elle provenait en réalité d'un pays de la sous-région, excluant ainsi tout passage par Fatick.

La suspecte a été placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices et de démanteler le réseau impliqué.

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