Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, était hier, vendredi 10 avril 2026, à Saint-Louis où il a présidé la réunion du Comité régional de Concertation du Projet GTA. Il révèle que sur l'ensemble des points cruciaux qui a été fixé à la suite de la rencontre d'octobre 2024, 58% d'entre eux ont été effectivement réalisés. Cependant, 28 voire 38% de ces points sont en cours de réalisation et 12% restent à être réalisés.

C'est la salle de conférence du Conseil départemental de Saint-Louis qui a abrité hier,vendredi la réunion du Comité régional de concertation du projet GTA (Grand Tortue Ahméyim) sous la présidence du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop. « Nous sommes à Saint-Louis pour faire une évaluation, parce que nous avons été là au mois d'octobre 2024 au sujet de la rencontre avec les parties prenantes impactées par le projet GTA.

Nous avions eu des discussions très fructueuses où toutes les parties prenantes avaient exprimé des préoccupations par rapport aux externalités du projet. Et à la suite de cette rencontre-là, nous avions mis en place un comité régional sur ce point-là. Et la recommandation principale, c'était que nous nous donnerions rendez-vous un an après pour faire l'évaluation d'étape sur ce qui a été franchi comme réussite, comme succès ou comme manquement ou retard sur les grands axes qui avaient été fixés.

Aujourd'hui, nous sommes revenus pour en discuter avec l'ensemble des parties prenantes dont Pétrosen, BP, le comité de pêcheurs, les femmes transformatrices, les mareyeurs et mareyeuses, les notables et toutes les parties prenantes qu'on pouvait identifier, y compris l'administration déconcentrée, les services régionaux. Et ce travail-là nous a permis aujourd'hui d'avoir un tableau à mi-parcours.

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Sur l'ensemble des points cruciaux qui avaient été fixés, nous avons aujourd'hui 58% qui ont été effectivement réalisés comme points importants. Nous avons quelques 28% qui sont en cours de réalisation, 28% ou 38%, et 12% qui n'ont pas du tout été réalisés, mais qui correspondent à 3 objectifs principaux », a-t-il déclaré.

Selon lui, les communautés se sont prononcées hier encore et ils les ont écoutées. Ces dernières, dit-il, se sont prononcées sur les retards qui ont été constatés. Le ministre a profité de l'occasion pour féliciter le Gouverneur et les services déconcentrés, mais aussi, l'opérateur qui a eu avec les communautés une démarche ayant permis à ce que les contraintes qui avaient été constatées en 2024 aient été largement améliorées.

« Nous saluons ce travail collectif qui nous a permis d'engranger les résultats que nous avons aujourd'hui. Cependant, il y a toujours des corrections à apporter et la discussion d'aujourd'hui nous a permis de voir aussi de nouveaux points que nous allons mettre dans notre tableau de suivi. Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est que nous allons nous donner rendez-vous, non pas dans 12 mois cette fois-ci, mais dans 6 mois. Parce qu'il y a des points sur lesquels il y a un travail en cours qui est réalisé. Il nous faudra pouvoir les achever dans les 6 mois à venir », a précisé Monsieur Diop.

Dans l'après-midi, Birame Souleye Diop a procédé à la pose de la première pierre, à Bango, des bureaux de la Direction régionale de l'Energie, du Pétrole et des Mines. La durée d'exécution des travaux de ce chantier, érigé près du chantier du Centre de formation aux métiers du Pétrole et du Gaz à Bango, est de 10 mois.