Sénégal: Ordination épiscopale de l'évêque coadjuteur de Kolda - Mgr Francis, l'homme qui refusait la soutane d'évêque

Mgr Francis avait d'abord dit non. Non à une soutane d'évêque, trente-deux ans avant d'en revêtir une légitimement. La scène se passe dans les jardins de la Cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor.

Un jeune prêtre de vingt-huit ans découvre la soutane que son oncle lui a fait confectionner au Cameroun : boutons dorés, doubles manches, une pièce somptueuse. Il la regarde. Et il refuse. « Je ne vais pas porter cette soutane qui ressemble à celle d'un évêque. Les gens penseront que j'aspire à l'épiscopat. » Soeur Marguerite Marie Mendy doit insister longtemps avant qu'il cède. Ce jour-là, Francis Badji ignore que Dieu sourit. Il vient d'être ordonné prêtre. Il pense que l'histoire s'arrête là. Elle ne fait que commencer.

Pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter loin. Il faut aller jusqu'à Santhiaba, un quartier populaire de Ziguinchor. Pas le genre d'endroit d'où l'on attend forcément des évêques. Et pourtant. C'est là que tout commence, le 1er janvier 1966, quand Joseph Francis Janvier Badji vient au monde. Ce premier jour de l'année lui vaut son troisième prénom : Janvier.

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Soixante ans plus tard, le 10 janvier 2026, le pape Léon XIV annonce sa nomination comme évêque coadjuteur de Mgr Jean Pierre Bassène, premier évêque du diocèse de Kolda, érigé le 22 décembre 1999 par le saint pape Jean-Paul II. Le 1er janvier 1966, il naît. Le 10 janvier 2026, Rome annonce sa nomination. Soixante ans (60) et neuf (09) jours entre les deux dates. Ceux qui croient à la Providence y lisent bien plus qu'une coïncidence.

C'est au coeur de ce quartier, dans la maison familiale des Badji, que Simon Badji et Fabiana Diemé élèvent leurs huit enfants dans l'austérité et leur transmettent une foi forgée dans l'épreuve. La mère est de celles qui ne s'arrêtent jamais. Sans instruction formelle, elle surveille avec rigueur le travail scolaire des uns et l'apprentissage du métier des autres.

Lingère pour les Frères du Sacré-Coeur pendant de longues années, elle prend aussi l'initiative de laver les aubes des servants de messe de la cathédrale : il leur faut, dit-elle, se présenter propres autour de l'autel du Seigneur. Elle cultive le riz à Djilapao, le distribue aux communautés religieuses, vend des mangues bouillies (mango baxal) et des arachides grillées.

Mgr André Guèye, archevêque métropolitain de Dakar, en témoigne à sa mort : « Elle a voulu toujours vivre du travail humble de ses mains, et aimait partager ses bonnes cacahuètes gratuitement au lieu de les vendre. » Chaque soir, sans exception, elle prie le chapelet pour les prêtres. « Ils ont une lourde mission », dit-elle. C'est dans cette atmosphère d'accueil, de labeur et de foi silencieuse que le futur évêque grandit. On ne sort pas indemne d'une telle enfance.

À Santhiaba, les témoins ne manquent pas. Laurent Sambou, plus connu sous « Meu » fréquente le jeune Francis depuis 1973. Servant d'autel à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue depuis 1972, il est l'un des témoins les plus proches de cette enfance. C'est en effet en 1980 que Francis s'approche de lui, avec une demande précise : apprendre à servir la messe, devenir enfant de coeur pour la paroisse. Laurent le forme, lui enseigne les gestes et le rythme de la liturgie.

Depuis lors, leur complicité devient telle que les gens du quartier les croient frères. Certains, croisant Laurent à Dakar, lui demandent des nouvelles de « son jeune frère ». Après plus de cinquante ans de voisinage, son jugement sur Francis vaut plus qu'un éloge : « Francis a toujours été un garçon sans problème, calme et respectueux des gens et très sérieux. » Cinquante ans. Le même verdict. C'est rare.

Son frère Jacques garde, quant à lui, d'autres images, plus intimes. Pendant les vacances scolaires, les deux frères rejoignent tantôt Diourou, village de leur mère, tantôt Djilapao, village de leur père. À Diourou, Francis apprend à cultiver le riz avec le « kadiandiou », outil traditionnel casamançais. Mais dans les champs, il ne parvient pas à tenir le rythme de Jacques. « Quand on courait, Francis était toujours derrière. Il criait : Jacques pèrame, Jacques attends-moi ! » Un souvenir qui fait sourire. Il dit aussi, sans apprêt, la fraternité concrète de deux enfants qui ont grandi ensemble dans la boue et la fraîcheur des rizières.

À Djilapao, pourtant, le tableau change radicalement : Francis se révèle excellent footballeur, ailier droit, capable de créer des ouvertures constantes pour ses coéquipiers. Ce sens du jeu collectif, cette aptitude naturelle à mettre les autres en position de réussir, il les gardera toute sa vie. Des années plus tard, c'est encore Jacques qui choisit son frère pour célébrer son mariage. On ne confie pas un tel jour à quelqu'un en qui l'on n'a pas une confiance absolue.

Ibra Pouye, lui, est le voisin de toujours. Musulman, ami d'enfance, il grandit dans le même groupe que Francis et fréquente les mêmes lieux, notamment la maison d'Édouard Sané, grand-père de l'abbé Jean-Baptiste Sané, que tous considèrent comme leur grand-père commun. Ce qu'Ibra retient de l'homme, c'est d'abord une présence : « Toujours souriant. Difficile de savoir à quel moment il est énervé ou qu'il avait mal. »

Pourtant, derrière cette sérénité apparente se cache une attention concrète et constante aux autres. Quand Francis apprend qu'une famille traverse une épreuve, il s'approche, tente de ramener la paix et aide sans jamais en parler. Ce sont les gens eux-mêmes qui reviennent témoigner et demander qu'on prie pour lui, longtemps après avoir été secourus.

Pendant toutes ses années à Brin, chaque fois qu'il passe à Ziguinchor, il s'arrête chez les voisins et prend le temps d'échanger avec chacun. Le futur évêque ne fait jamais de distinction entre musulmans et chrétiens. À chaque fête musulmane, il appelle Ibra en premier pour lui présenter ses voeux, avant de rendre visite à la famille. « Nous avions même honte de lui tellement il était calme, posé », confie Ibra. Cette maîtrise intérieure traverse tous les témoignages recueillis, qu'ils viennent de Santhiaba, de Kolda ou de Brin. Quelque chose, chez cet homme, ne change pas.

C'est dans ce même quartier que se dessine sa vocation. Chaque matin, Francis et Jean-Baptiste Sané, futurs prêtres et amis de la même génération, servent la messe à la cathédrale Saint-Antoine. L'abbé Gaston Badiane, alors curé, pressent leur appel. En 1980, il leur fait coudre des aubes blanches et, lors d'une procession solennelle, les présente aux fidèles : « Priez pour que notre paroisse cathédrale ait des prêtres. » Beaucoup de jeunes de la paroisse entrent au séminaire mais la plupart quittent la formation bien avant d'atteindre l'ordination. Francis et Jean-Baptiste, eux, tiennent jusqu'au bout. Certains appellent cela la persévérance. D'autres, la vocation.

Francis, un homme de foi

C'est précisément cette année 1980 qu'une anecdote révèle déjà la trempe de l'homme. Alors qu'il est en cinquième au CES de Ziguinchor, actuel CEM Tété Diédhiou, l'abbé Jean Deslandes, directeur du Séminaire Saint-Louis, lui demande de reprendre sa classe à cause du latin, alors même qu'il en étudie déjà dans son établissement. N'importe qui aurait protesté.

Francis accepte de redoubler sans broncher. Il renonce à son avantage pour répondre à un appel. Ce geste, discret en apparence, dit déjà tout de l'homme. Le parcours qui s'ouvre alors suit les étapes classiques de la formation sacerdotale sénégalaise : brevet au Petit Séminaire Saint-Louis en 1983, baccalauréat série D en 1987, philosophie à Brin de 1987 à 1989, théologie au Grand Séminaire de Sébikhotane jusqu'en 1994.

Le 28 décembre 1994, Mgr Maixent Coly l'ordonne prêtre à Oussouye. Il a vingt-huit ans. Et c'est là que surgit la fameuse soutane, celle aux boutons dorés, celle que son oncle l'abbé Olivier Coly a fait confectionner au Cameroun. Le jeune prêtre la découvre dans les jardins de la cathédrale et refuse net. On connaît la suite. Ce refus, humble et ferme à la fois, résume un homme que trente ans de témoignages confirmeront trait pour trait.

Peu après son ordination, l'abbé Francis Badji rejoint Kolda comme vicaire à la Cathédrale Notre-Dame-des-Victoires. La ville est alors encore un doyenné du diocèse de Ziguinchor, et le père Jean-Pierre Lopy en assure la cure.

Mission première, ramener la jeunesse catholique vers l'église

La mission confiée au jeune prêtre est précise : ramener la jeunesse catholique vers l'Église. Le constat est sombre. Depuis plusieurs années, les jeunes ont tourné le dos aux activités paroissiales, n'y trouvant aucune motivation ni encadrement. Les convocations dominicales ne donnent rien. Il faut inventer autre chose. Francis invente.

Avec Louis Thomas Faye, professeur d'éducation physique et sportive au lycée Alpha Molo Baldé, arrivé de Dakar en 1995, il imagine une compétition sportive inter-CEB. La paroisse compte cinq Communautés Ecclésiales de Base. En quelques semaines, 250 jeunes s'engagent, garçons et filles, dans un championnat qui mêle fair-play, fraternité et exigence chrétienne.

La règle est claire : chaque participant présente un extrait de baptême pour obtenir sa licence, et chaque Amicale s'engage à servir la messe, à participer aux récollections, à nettoyer le cimetière avant le 1er novembre. Ce que les réunions dominicales n'avaient pas obtenu, le vélo du vicaire l'accomplit. Francis sillonne les quartiers, de CEB en CEB, disponible, calme, souriant, infatigable. Un jour, le père Jean-Pierre Lopy vient observer la mobilisation.

Il reconnaît des paroissiens qu'il n'a plus revus depuis leur baptême et se retourne vers l'abbé Francis : comment a-t-il fait pour « sortir tout ce beau monde » ? La réponse tient en un mot : présence. Cette dynamique tient jusqu'en 1997, date du départ du vicaire pour la Côte d'Ivoire. Son absence laisse un vide que beaucoup décrivent encore, des années après, comme un goût amer. Les grands pasteurs laissent ce genre de trace.

Formation

À l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest d'Abidjan, il obtient une maîtrise en philosophie. En 2001, il rentre au Sénégal et rejoint le Grand Séminaire de Brin comme professeur. Il y retrouve l'abbé Bernard Diatta, son compagnon de route depuis le moyen séminaire Notre-Dame de Ziguinchor : tous deux avaient été ordonnés prêtres à Oussouye en décembre 1994, étaient partis ensemble à l'UCAO d'Abidjan à la rentrée 1997 et avaient été nommés professeurs de philosophie à Brin en l'an 2000.

Plus de quarante années de compagnonnage. De cette longue fréquentation, l'abbé Diatta retient d'abord un enseignant : « rigoureux et travailleur, il ne reculait jamais devant la tâche, généreux dans l'effort et constant dans le travail bien fait. » Mais Francis Badji est aussi musicien, et ce talent échappe aux diplômes. Il se fait connaître comme auteur-compositeur apprécié, mettant son don au service de la liturgie et de la vie de l'Église.

Et ce n'est pas un hasard. Car pour son ordination sacerdotale, il avait choisi pour devise ces mots du psalmiste : « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange » (Psaume 50, 17). Une prière avant d'être un programme. Celui qui forme des prêtres en semaine est aussi celui qui chante la foi le dimanche et aide les autres à la chanter. Les deux, chez lui, ne font qu'un.

En 2017, il accède au rectorat du Grand Séminaire, portant à vingt-cinq ans au total son engagement au service de la formation sacerdotale. L'abbé Joachim Diatta, prêtre du diocèse de Ziguinchor qui l'a connu comme formateur à Brin, témoigne qu'il « ne cherchait pas à produire un modèle standard, mais à accompagner une vocation unique, fragile et précieuse. » L'ascendant de Francis Badji ne s'impose pas par la hiérarchie. Il prend sa source dans la confiance que les séminaristes lui accordent librement, parce qu'il les écoute vraiment.

Son ami d'enfance, l'abbé Jean-Baptiste Sané, résume avec la précision de qui connaît l'homme depuis Santhiaba : « Un homme de grande écoute. Face aux situations tendues, il sait trouver les mots pour apaiser. Il a une patience extraordinaire. Il prend son temps avant d'agir. » Soeur Marguerite Marie Mendy nuance aussitôt, et le portrait n'en est que plus vrai : « Il sait être ferme et têtu à ses heures. » L'humilité de Francis Badji n'est pas mollesse. C'est une force tranquille, qui résiste à la pression sans jamais se démentir.

Une ordination sans ses parents

Ni son père Simon ni sa mère Fabiana n'ont vu venir ce jour. Simon Badji s'éteint le 19 octobre 2010. Le 31 août 2025, Fabiana Diemé s'éteint à son tour, dans le geste même qui la résume tout entière : elle allume le feu pour que ses enfants et petits-enfants prennent leur douche à l'eau chaude. Elle a coutume de dire : « Je ne veux fatiguer personne. »

Elle part sans peser sur quiconque, donnant jusqu'à ses dernières forces. Le 5 septembre 2025, son fils célèbre ses obsèques à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, là même où il avait accompagné son père quinze ans plus tôt. Dans l'homélie de ce jour, il rend hommage à cette « femme de foi et d'espérance » qui priait chaque soir pour les prêtres. Sept mois plus tard, Francis recevra l'épiscopat. Elle avait semé. Il moissonne.

Un autre regard vient compléter ce portrait. Anna Cleta, Elise Fons connaît Francis depuis son enfance à Santhiaba. Cuisinière au Grand Séminaire de Djibélor puis de Brin, elle l'y retrouve comme séminariste et prend soin de lui. Son regard sur lui n'a pas changé depuis l'enfance : « Francis est un homme bienveillant, irréprochable et doté d'une gentillesse inébranlable. Bien que sa maman ne soit plus de ce monde, il a continué à se battre pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. » Des décennies de vie observée. Pas un mot de trop.

Ses armoiries épiscopales traduisent ce programme de vie en images. L'écu se divise en deux parties par une ligne oblique, chaque couleur portant l'une des deux vertus de sa devise. Le gris symbolise l'humilité, vertu première du serviteur de Dieu, tandis que le vert exprime la confiance et l'espérance, forces vives de la vie chrétienne.

Sur le gris, la Sainte Famille de Nazareth, modèle du serviteur. Sur le vert, un soleil se lève à l'Est, vers Kolda, avec quatre palétuviers représentant les quatre Évangiles, et le rônier qui donne de lui-même à chaque étape de sa croissance. Au centre, un piroguier avance sur les eaux dans le sillage des missionnaires qui ont évangélisé la Casamance en remontant le fleuve vers le Fouladou. Sa devise résume tout en deux mots : « Humilitas Fiduciaque », humilité et confiance. La même direction, la même mission, le même Seigneur.

Abbe Francis retrouve sa cathédrale

Le 12 avril 2026, lendemain de son ordination, Mgr Badji présidera sa première messe épiscopale à la Cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Kolda, là même où il officiait comme vicaire trente-deux ans plus tôt, sillonnant les quartiers de la paroisse à vélo. Ce retour n'est pas une boucle fermée. C'est une ligne qui continue.

Ibra Pouye, l'ami musulman de Santhiaba, dit avoir prié pour cette nomination chaque fois que Francis passait à la maison familiale pour les fêtes. « Je lui disais toujours : je prie pour que tu sois évêque. » Kolda est un diocèse où les catholiques représentent moins de 3% pour cent de la population totale.

L'évêque-coadjuteur qui y arrive a appris depuis l'enfance, dans un quartier populaire de Ziguinchor, ce que signifie vivre sa foi au milieu des autres, avec les autres, sans jamais renoncer à ce qu'on est. Il n'a pas attendu l'épiscopat pour pratiquer l'unité. Il l'a vécue dès l'enfance, dans la rue, dans les champs, dans les maisons de Santhiaba. Dieu a exaucé la prière d'Ibra. Et peut-être aussi celle de de Simon et Fabiana.