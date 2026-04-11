Sénégal: Ligue 1/22e journée - Le leader AJEL à la relance, les chocs Pikine-Us Gorée et Teungueth FC-Casa Sports en vedette

Le championnat de Ligue 1 aborde ce week-end la 22e journée. Elle sera marquée par des rencontres chocs au sommet du classement. Freinée lors de la dernière journée, à la suite d'une large défaite concédée devant l'As HLM, l'AJEL de Rufisque, leader du championnat, relance sa course en accueillant à domicile l'Us Gorée. La rencontre entre l'As Pikine et l'Us Gorée qui se jouera au stade Alassane Djigo se présente comme une des affiches phares de cette journée. A coté du duel qui s'annonce tout aussi palpitant entre Teungueth FC et Casa Sport.

Au sortir d'une surprenante défaite face à l'ASC HLM (3-0), l'AJEL de Rufisque, leader du championnat (1er ; 40 points) relance sa course ce samedi 12 avril en accueillant au stade Ngalandou Diouf, l'US Ouakam (6e ; 29 points) pour le compte de la 22e journée. Devant leur public, les Rufisquois ne doivent pas laisser pointer le doute. Il faudra oublier ce dernier match et s'imposer pour pouvoir consolider sa première place et creuser l'écart.

Un écart qui s'est considérablement réduit sur son dauphin l'Us Gorée. Deuxième au classement, le club insulaire (2e ; 36 points) effectuera de son côté le déplacement au stade Alassane Djigo où il fera face l'AS Pikine ( 9e, 25 points). Ce sera le match phare de cette journée. Aly Maal, l'entraineur de l'Us Gorée mesure déjà la difficulté de la tâche sur la pelouse de Pikine et veut revenir avec un résultat positif et de mettre la pression sur le leader.

«L'As Pikine vient de battre Guédiawaye, qui était dans une bonne période et a engrangé 12 à 10 points. Nous sommes presque sûrs que ça va être des matchs très difficiles. On ne peut pas dire que non, je vais aller gagner par la force. Nous allons à Pikine pour avoir, au moins, un bon résultat positif», prévient-il à l'issue de la conférence de veille de match.

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Le coach de Pikine Massamba Cissé a également mis en avant l'obligation de gagner pour se rapprocher du sommet.

«Notre objectif aujourd'hui c'est d'enchaîner et de gagner. C'est normal de se dire qu'on a l'obligation de gagner parce que ça va nous pousser encore vers le haut du classement. Nous jouons chez nous, il faut gagner chez nous. Si tu veux être dans le Big Four, il faut tout le temps essayer de gagner chez soi. C'est à nous de faire le jeu, promet-il. Pour les autres affiches de la journée, le Jaraaf (9e, 25 pts) reçoit au stade municipal de Ngor, l'équipe Guédiawaye FC (11e, 22 pts).

Une victoire sera précieuse pour les deux équipes et leur permettrait de sortir du ventre mou et d'espérer se replacer en bonne position dans le peloton de tête. Idem pour le duel des Académiciens qui opposera au stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao, Génération Foot (7e, 27 pts) et l'équipe de Dakar Sacré-Coeur (12e, 22 pts).

Au même moment les Thièssois de Wally Daan (4e, 31 pts) viseront à domicile une place au podium lors de la réception de l'ASC HLM (13e, 22 pts). La 22e journée se poursuivra le dimanche 12 avril avec le choc qui opposera au stade Ngalandou Diouf, le Teungueth FC (3e, 35 pts) et le Casa Sports (5e, 29 pts). Dans cette affiche choc, les Rufisquois auront un bon coup à jouer devant leur public.

Un nouveau succès leur sera ainsi très précieux et pourrait leur permettra de se maintenir sur le podium et d'accentuer la pression sur le duo en tête. Actuelle, première équipe non relégable, la Linguère de Saint-Louis (14e, 20 pts) se rend au stade Ely Manel Fall Diourbel où elle fera face à la Sonacos (15e, 17 pts). De son côté, la Lanterne rouge, l'AS Camberéne (16e, 16 pts) fera le déplacement en affrontant au stade Caroline Faye, une formation du Stade de Mbour, pas des plus loties au classement et qui se pointe à la 12e place (22 points)

Programme 22e journée

Samedi 11 avril

Stade Djibril Diagne (16h30)

Génération Foot - Dakar Sacré-Coeur

Stade Ngalandou Diouf

1 AJEL de Rufisque - US Ouakam

Stade municipal Ngor

Jaraaf - Guédiawaye FC

Stade Lat Dior

Wallydaan - ASC HLM de Dakar

Dimanche 12 avril

Stade Alassane Djigo

AS Pikine - US Gorée

Stade Ngalandou Diouf

Teungueth FC - Casa Sports

Stade Caroline Faye

Stade de Mbour - AS Cambéréne

Stade Ely Manel Fall