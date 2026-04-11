Le Directeur général (DG) de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) était, hier vendredi, à Bambilor, sur le site du programme des logements sociaux. Sur place, Fadilou Keïta a annoncé une restructuration de la gouvernance du programme et la relance des travaux. Il a, dans la foulée, apporté une réponse aux critiques et accusations et annoncé une enveloppement de 2,5 milliards de FCFA pour le remboursement des désistements.

Après de nombreuses critiques et réclamations venants de souscripteurs sur son programme de logement sociaux à Bambilor, la Direction générale de la Caisse de Dépôts et Consignations est montée au créneau pour apporter sa part de vérité dans un dossier qui a été à la « Une » de plusieurs journaux ces derniers jours. La finalisation totale des travaux est désormais projetée, dans les 3 mois à venir.

Selon le Directeur général de la CDC, Fadilou Keïta, la situation vécue par les souscripteurs, dont certains après plusieurs années d'entente ont enclenché une procédure de remboursement, est imputable à la mauvaise gouvernance d'un projet pour lequel la caisse avait acquis 150 ha et mis 15 milliards de francs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le projet avait été amorcé en 2011. Jusque-là, ça fait 15 ans que le programme continue et qu'il n'a pas connu de clôture. Il s'est passé énormément de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que le terrain, la CDC le détient en pleine propriété. Les 150 hectares appartiennent exclusivement à la CDC », déclare le DG de la CDC.

précise que « l'affaire avait été structurée de cette manière. Il y a eu 100 hectares pour lesquels il fallait faire la promotion foncière. Et les 70% étaient détenus par la filiale de la CDC, CDC-Habitat. Les 30% qui avaient été remis à un privé sont en train d'être exploités. L'autre partie qui portait sur 50 hectares avait été aussi scindée en deux. 25 hectares qui avaient été remis à la SRT, filiale dans laquelle nous avions une participation, pour y construire un programme de logement social ».

Seulement, ajoute-t-il, « ce qui s'est passé jusque-là, c'est que le foncier qui appartenait à la CDC, la CDC y a mis 5 milliards en compte courant. C'est-à-dire que c'est notre prêt qu'on avait consenti en direction de la SRT. Et aussi, après la commercialisation des premières villas qui avaient été construites, 10 milliards ont été spoliés », a expliqué Fadilou Keïta.

Selon le Directeur général de la CDC, aujourd'hui c'est un nouveau tournant qui est en train d'être amorcé avec une nouvelle gouvernance dans ce projet qui était mené avec sa filiale CDC-Habitat et un promoteur privé, la Société de réalisation des Travaux (SRT). Cette dernière, dans la nouvelle configuration, est devenue une filiale du groupe. Cette nouvelle démarche vise à mettre fin à quinze années d'incertitudes et de blocages sur le projet de logements sociaux de Bambilor.

A travers cette restructuration financière, la CDC engage une opération de charme envers les nombreux souscripteurs et partenaires qui commençaient à perdre confiance mais aussi rembourser ceux qui ont désisté.

Ainsi la CDC est parvenue à devenir majoritaire dans la SRT, ce qui permet de lever tous les blocages dans l'avancement des travaux. « Désormais nous sommes passés de 49 à 51%. Ce qui permet à la CDC d'avoir une parfaite maîtrise de tout ce qui se fait à la SRT et de lever toutes les entraves à la gestion du dossier », annoncé le DG de la CDC.

Avec cette nouvelle démarche, la Caisse des Dépôts et Consignations a lancé effectivement la reprise des travaux du projet et les décaissements pour le remboursement des souscripteurs qui ont désisté. « Cependant, vu que nous sommes un des bras techniques et armés de l'Etat, nous nous sommes engagés à restructurer le projet.

Cette restructuration a commencé par déjà acquérir cette gouvernance de la SRT qui est devenue désormais une filière de la CDC, parce que désormais nous sommes passés de 49% à 51%, mais nous avons injecté de l'argent, en ce sens où la semaine passée on a dû décaisser 2,5 milliards entre CDC-Habitats et SRT pour faire de sorte qu'on puisse faire face aux demandes de restitutions qui tâchent depuis longtemps, mais aussi qu'on puisse amorcer les travaux ».

Et Fadilou Keïta de rassurer : « derrière moi, vous voyez les ouvriers qui s'activent, ils sont au nombre de 300, si non plus, pour lever des réserves pour 57 villas. Ils sont sur 103 villas pour lesquelles il doit faire les dalles. Le dallage est en cours, mais aussi il y a 300 et quelques villas pour lesquelles il faut faire de nouvelles implantations », a dit le Directeur général qui pense pouvoir finaliser les travaux dans un délai à parti des 3 mois à venir.