Tunisie: Trois enfants retrouvés morts dans un tonneau à Sousse

Une tragédie bouleversante a secoué la région d'Ouled Belkacem, relevant de la délégation de Sidi El Hani (gouvernorat de Sousse), après la découverte des corps sans vie de trois enfants, frères et soeurs, âgés de 3 à 7 ans, à l'intérieur d'un grand tonneau situé près de leur domicile.

Selon les premières informations, les trois enfants avaient été portés disparus dans des circonstances encore indéterminées avant d'être retrouvés morts, provoquant une vive émotion et un choc profond parmi les habitants et les voisins de la zone.

Alerté de la situation, le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'établir s'il s'agit d'un acte criminel ou d'un accident.

Les corps des victimes ont été transférés à l'unité de médecine légale de l'hôpital universitaire de Sousse pour autopsie. Cette procédure vise à déterminer avec précision les causes et l'heure des décès.

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L'enquête se poursuit afin de lever le voile sur les circonstances de ce drame qui a profondément bouleversé la région.