Les unités de la sûreté nationale de la région de Sidi Hassine sont parvenues à arrêter un dangereux élément criminel qui avait semé la panique parmi les habitants, après son implication dans des dizaines d'agressions et de vols à l'arraché sous la menace d'une arme blanche visant des passants.

Cette opération fait suite à des investigations minutieuses et à une surveillance de terrain intensive. Elle s'est conclue par une descente dans la cache où se retranchait le suspect, surnommé « Chouarreb ».

Plusieurs victimes ont formellement identifié le suspect, confirmant son implication dans cette série d'agressions. Il devrait être prochainement déféré devant la justice afin que les mesures légales nécessaires soient prises à son encontre.