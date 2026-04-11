Tunisie: Ligue 2/22e journée - Groupe B - Matches avancés - L'ASK à l'assaut du Psse

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Khaled Khouini

Dans son fief, l'AS Kasserine entend freiner le leader. A l'affût, le SG pourrait profiter d'une neutralité parfaite entre le premier de cordée et le 3e de rang.

Dans le groupe B, l'affiche de la journée aura lieu à Kasserine où l'ASK reçoit le Progrès de Sakiet Eddaïer. Une victoire des locaux leur permettrait de talonner davantage le leader. Un succès des visiteurs leur ouvrira un boulevard pour le titre, si jamais le SG cale à Moknine. La Stayda, parlons. A l'épreuve du SC Moknine, le dauphin gabésien entend valider et bénéficier d'un destin favorable.

Plus dur à dire qu'à faire face à un Sporting de Moknine qui joue le maintien. Dans le ventre mou du classement, l'ASA, le CSR, le CSK et l'USKE évolueront, certes, sans pression, mais l'impératif de victoire est toujours priorisé pour monter davantage en gamme. Ainsi, à Gafsa, EGSG, loin de ses standards d'antan, recevra le Croissant de Redayef, alors que dans le même temps, le CS Korba croisera l'AS Ariana au Cap-Bon et l'ESB rencontrera l'US Ksour Essef à Bouchemma.

Plus bas dans le tableau, Kalaâ Sport, en chute libre depuis quelque temps, croisera l'Aigle de Jelma, une formation qui joue sa survie en L2. Enfin, l'Olympique Sidi Bouzid, lanterne rouge et quasiment condamné au purgatoire, recevra Jendouba Sport, un onze qui, comme EGSG, n'a plus que l'ambition de défendre le prestige du club.

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Le programme

AS Kasserine-PS Sakiet Eddaïer. Arbitre : Bacem Belaïd

SC Moknine-Stade Gabésien. Arbitre : Houssem Ben Sassi

EGS Gafsa-CS Redayef. Arbitre : Abdessalem Mani

CS Korba-AS Ariana. Arbitre : Hamza Oueslati

ES Bouchemma-US Ksour Essef. Arbitre : Yassine Merghni

Kalaâ Sport-AS Jelma. Arbitre : Walid Mansri

Olympique Sidi Bouzid-Jendouba Sport. Arbitre : Sofiene Jbara

Coup d'envoi 15h00

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