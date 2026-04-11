Tunisie: Japon - L'huile d'olive tunisienne en passe de conquérir l'archipel

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ambassade du Japon en Tunisie a mis en avant, vendredi 10 avril, le potentiel de l'huile d'olive tunisienne sur le marché japonais, à l'occasion de la participation de son ambassadeur, Saito Jun, à une conférence consacrée à l'excellence oléicole.

Intitulée "Excellence oléicole : la Tunisie entre savoir ancestral et expertise globale", la rencontre a été organisée par le Rotary Club Tunis Notre-Dame. Elle a permis de mettre en lumière les traditions agricoles tunisiennes ainsi que le savoir-faire transmis de génération en génération dans le secteur oléicole.

Au cours de cet événement, l'ambassadeur japonais a découvert les techniques de dégustation de l'huile d'olive et approfondi sa compréhension des spécificités de la filière tunisienne, reconnue pour la qualité de ses produits.

Le diplomate a notamment souligné que certaines variétés d'olives tunisiennes se distinguent par leur richesse en polyphénols et en composés bénéfiques pour la santé, un atout majeur susceptible de séduire les consommateurs japonais, réputés pour leur attention particulière aux produits sains.

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Dans ce contexte, l'ambassadeur a exprimé le souhait de voir l'huile d'olive tunisienne gagner en visibilité sur le marché japonais et être davantage proposée aux consommateurs de l'archipel.

 

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