Tunisie: Ce qui change au troisième trimestre 2026 pour les élèves

Le ministère de l'Éducation a rendu public le calendrier du contrôle continu pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2025-2026, précisant les dates des évaluations, des devoirs de synthèse, ainsi que les délais de remise des notes et la tenue des conseils de classe.

Selon ce calendrier, le 9 mai 2026 constitue la date limite pour la réalisation et la correction des devoirs de contrôle pour les élèves des 7e, 8e et 9e années de l'enseignement de base ainsi que pour les 1re, 2e et 3e années de l'enseignement secondaire. Pour les élèves de 4e année secondaire, cette échéance est avancée au 2 mai 2026.

Les devoirs de synthèse se dérouleront au cours du mois de mai. Pour la majorité des niveaux, ils auront lieu du 13 au 16 mai 2026. À l'issue de cette période, les cours seront suspendus du 18 au 21 mai, avant de reprendre normalement les 22 et 23 mai.

S'agissant des élèves de 4e année secondaire, les épreuves de synthèse sont programmées les 6, 7, 8, 11, 12 et 13 mai 2026, conformément à un calendrier spécifique tenant compte des échéances nationales.

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En ce qui concerne la correction et la restitution des notes, les délais s'étendent du 29 mai au 24 juin 2026, selon les niveaux. La date limite de transmission des notes à l'administration est fixée au 24 juin 2026 pour les 7e et 8e années de base ainsi que pour les 1re, 2e et 3e années secondaires. Elle est arrêtée au 30 mai 2026 pour la 9e année de base et au 16 mai 2026 pour la 4e année secondaire.

Les conseils de classe, qui marquent la clôture du troisième trimestre, se tiendront entre le 21 mai et le 27 juin 2026, selon un calendrier adapté à chaque niveau scolaire.

Par ailleurs, le ministère a introduit un ajustement dans le système de contrôle continu en mathématiques pour ce trimestre. Il a été décidé de se limiter à un seul devoir de contrôle dans cette matière, dans le but d'alléger la pression sur les élèves et d'améliorer l'efficacité du processus d'évaluation.