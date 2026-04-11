Afrique: Tunisie-Libye - Renforcement de la coopération bilatérale et soutien à l'intégration africaine

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu, vendredi 10 avril 2026, une réunion bilatérale avec son homologue libyen, Taher Al Baour, en marge de sa participation à la cérémonie d'inauguration du siège du Secrétariat exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) à Tripoli.

Lors de cette rencontre, le ministre tunisien a souligné l'importance de ce secrétariat exécutif en tant que levier et complément de l'action africaine commune, insistant sur le rôle que cette organisation est appelée à jouer comme moteur de l'intégration africaine, à l'instar d'autres regroupements et mécanismes de coopération économique continentale, tels que le COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Cette réunion a également été l'occasion pour le ministre de mettre en avant la profondeur des relations historiques et enracinées entre la Tunisie et la Libye. Il a rappelé la position du président de la République, Kaïs Saïed, appelant à préserver la sécurité, la stabilité et l'unité de la Libye dans le cadre d'un dialogue interlibyen sous l'égide des Nations unies, garantissant la souveraineté du pays et le protégeant de toute ingérence étrangère.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié samedi, les deux responsables ont examiné les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales, ainsi que de lever les obstacles entravant les aspirations des deux peuples.

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Dans ce contexte, le ministre tunisien a insisté sur l'importance d'accorder une attention particulière aux communautés tunisienne et libyenne dans les deux pays, et de résoudre les difficultés liées à la résidence et au travail, afin de consolider leur rôle dans le renforcement des liens de coopération et de solidarité entre les deux nations.

Les deux ministres ont également affirmé leur volonté commune de concrétiser les échéances de la coopération bilatérale et d'en assurer une préparation optimale, tout en soulignant l'importance de mettre à jour le cadre juridique et d'activer les accords et mémandums d'entente signés dans divers domaines.

Par ailleurs, le ministre a mis en exergue le rôle des acteurs économiques et des hommes d'affaires des deux pays dans le renforcement des échanges commerciaux et des programmes de coopération, ainsi que leur participation aux événements organisés en Tunisie et en Libye. Il a exprimé son souhait de voir une forte participation libyenne à la 22e édition du Forum de l'investissement en Tunisie, prévue les 25 et 26 juin 2026.

Enfin, les deux parties ont salué l'importance de la coordination et de la concertation dans les différents cadres de coopération régionale et internationale, exprimant leur volonté de faire de la région méditerranéenne un espace de sécurité et de développement pour les deux pays et l'ensemble de la région.

Abordant les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux ministres ont réaffirmé leur attachement à la légitimité internationale et leur condamnation de toute atteinte à la sécurité, à la stabilité et à la souveraineté des pays arabes frères.