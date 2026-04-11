Tunisie: La CTN modifie son programme de traversées en raison du carburant

La Compagnie Tunisienne de Navigation a annoncé une réorganisation partielle de ses traversées en Méditerranée, en réponse à la hausse des prix du carburant dans un contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient.

Afin de préserver les tarifs des billets, la compagnie a décidé de fusionner plusieurs voyages initialement programmés à la mi-avril en une seule rotation combinée.

Concrètement, les traversées prévues du 14 au 16 avril entre Tunis et Marseille, ainsi que celles du 17 au 19 avril entre Tunis et Gênes, seront regroupées en un seul itinéraire reliant Tunis, Gênes et Marseille, du 17 au 20 avril 2026.

Selon le nouveau planning, le départ de Tunis est fixé au vendredi 17 avril à midi, avec une arrivée à Gênes le samedi 18 avril à 14h00, où tous les passagers débarqueront. Le navire reprendra ensuite la mer le même jour à 19h00 en direction de Marseille, pour une arrivée prévue le dimanche 19 avril à 07h00.

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Le retour depuis Marseille est programmé le dimanche à midi, avec une arrivée à Tunis le lundi 20 avril à midi.

Dans un communiqué publié vendredi soir, la CTN invite ses clients à contacter ses services pour toute information complémentaire.