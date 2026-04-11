Tunisie: Il viole sa victime, la tue et jette le corps dans une poubelle - Condamnation à mort à Tunis

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné à la peine de mort par pendaison un homme reconnu coupable du viol et du meurtre d'une jeune femme, a-t-on appris.

Le tribunal a en outre prononcé à son encontre une amende de 80 000 dinars, à l'issue d'un procès portant sur des faits particulièrement graves survenus dans la capitale.

Selon les éléments du dossier, l'accusé aurait agressé sexuellement la victime avant de la soumettre à des violences physiques. Il aurait ensuite utilisé une arme blanche pour lui infliger plusieurs coups, notamment au niveau du cou et de la poitrine, entraînant la mort de la jeune femme.

Après le crime, le corps de la victime aurait été placé dans un sac en plastique puis abandonné dans une poubelle située rue de Madrid à Tunis.

Les investigations ont révélé que le mobile du crime serait lié à un différend d'ordre financier entre la victime et son agresseur.

 

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