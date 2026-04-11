Tunisie: Chute d'une dangereuse bande criminelle qui terrorisait plusieurs quartiers à Mellassine

Une opération sécuritaire menée à l'aube du vendredi 10 avril 2026 a permis aux agents du poste de la sûreté nationale de Khaznadar de démanteler une dangereuse bande criminelle active dans plusieurs quartiers de la capitale.

Intervenant simultanément dans la zone de Mellassine, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de trois individus, considérés comme particulièrement dangereux, dont le chef de bande connu sous le sobriquet de "Charrara". Le groupe est accusé d'avoir semé la peur parmi les habitants et les commerçants de Bardo, Khaznadar, Saïdia et d'autres zones du Grand Tunis, à travers une série de cambriolages et d'actes de pillage.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les suspects avaient mis en place un mode opératoire bien rodé, consistant à repérer des habitations et des locaux commerciaux avant de les cibler pour des vols par effraction. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir visé des restaurants, des salons de coiffure, des domiciles occupés ainsi que des ateliers spécialisés dans la réparation et le diagnostic automobile.

L'opération fait suite à une surveillance étroite et prolongée des déplacements de la bande, permettant aux forces de sécurité de coordonner des descentes simultanées et d'interpeller l'ensemble de ses membres.

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Lors de l'intervention, plusieurs objets volés ont été saisis, dont un appareil de diagnostic technique et mécanique pour véhicules.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue. Un procès-verbal a été établi à leur encontre sur instruction du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue exacte de leurs activités criminelles.