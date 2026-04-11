Afrique: Où suivre en direct le match US Monastirienne - Club Africain aujourd'hui ?

La 25e journée de la Ligue 1 tunisienne met aux prises, ce samedi à 15h00, l'US Monastirienne et le Club Africain, au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

Cette rencontre s'annonce importante dans la course aux premières places du classement, les deux formations cherchant à consolider leurs positions en cette phase avancée de la saison.

Le match sera retransmis en direct sur Watania 2 ainsi que sur la chaîne sportive Al Kass 3, permettant aux supporters de suivre ce choc en direct à la télévision.