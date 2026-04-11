Afrique du Nord: Tripoli - Mohamed Ali Nafti réaffirme le soutien de l'État à la diaspora tunisienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, vendredi 10 avril 2026 à sa résidence à Tripoli, un groupe de membres de la communauté tunisienne établie en Libye, dans le cadre de la visite qu'il effectue dans ce pays à l'occasion de sa participation à la cérémonie d'ouverture du siège du Secrétariat exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens.

Au début de la rencontre, le ministre a salué la profondeur des relations historiques et fraternelles entre la Tunisie et la Libye, ainsi qu'entre leurs peuples, mettant en avant l'importance de la présence et du rôle des Tunisiens à l'étranger dans le renforcement et la consolidation de ces liens.

Dans un communiqué publié samedi 11 avril 2026, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que le ministre a insisté sur l'attention particulière accordée aux Tunisiens à l'étranger par le président de la République, ainsi que sur les orientations continues visant à améliorer leurs conditions de séjour, défendre leurs intérêts, faciliter leur intégration dans les pays d'accueil et développer la qualité des services consulaires qui leur sont destinés.

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Dans ce contexte, il a passé en revue les différentes initiatives mises en place pour simplifier et raccourcir les délais des procédures, ainsi que pour numériser les services, notamment à travers la « plateforme du consulat numérique E-Consulat » et le « portail des services administratifs à l'étranger ». Ces dispositifs permettent notamment aux membres de la diaspora d'obtenir des documents d'état civil directement auprès des centres consulaires et de faciliter l'accès aux différents services administratifs et consulaires.

Le ministre a également souligné le rôle important et constructif joué par les élites et la communauté tunisienne en Libye, mettant en avant leur contribution au rayonnement de l'image de la Tunisie en Libye, au renforcement des liens fraternels entre les deux pays et au soutien de l'effort de développement national. Il a, à ce titre, insisté sur leur rôle de passerelle culturelle et civilisationnelle entre les peuples tunisien et libyen.

En réponse aux interventions de plusieurs membres de la communauté tunisienne en Libye, le ministre a réaffirmé la volonté de poursuivre les efforts visant à améliorer les performances consulaires, à améliorer leurs conditions de séjour et à accorder une attention accrue à l'école tunisienne à Tripoli au profit des enfants de la diaspora, tout en consolidant leurs liens avec la Tunisie.