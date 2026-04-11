Tunisie: Manouba - Saisie de 2 tonnes de pommes de terre destinées à la spéculation

Les services de contrôle économique de la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations de Manouba, en coordination avec les agents de la garde municipale de Tebourba, ont procédé, vendredi soir, à la saisie de deux tonnes de pommes de terre destinées à la consommation.

Cette opération a été menée dans le cadre d'un contrôle routier au niveau de la région d'El Battan, où les agents ont intercepté un véhicule transportant la marchandise sans documents justifiant la légalité de sa détention et de son transport.

Selon les autorités régionales, la cargaison saisie sera transférée vers le marché de gros à vocation nationale de Bir El Kassaa afin d'en assurer la sécurisation. Les procédures administratives seront ensuite engagées pour consigner sa valeur au Trésor public, tandis que des poursuites seront intentées contre le propriétaire pour les infractions constatées.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la transparence des circuits de distribution et à lutter contre les pratiques spéculatives dans le secteur des produits agricoles, notamment les légumes.

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Les données de la direction régionale du Commerce indiquent qu'au cours du mois de mars 2026, des campagnes de contrôle conjointes ont été menées sur l'ensemble des axes routiers du gouvernorat de Manouba. Ces opérations ont permis de contrôler 90 moyens de transport et de relever 12 infractions économiques, principalement liées à l'absence de documents de transport et à la vente en gros sans facturation.

Les autorités affirment poursuivre le renforcement des opérations de contrôle, notamment sur les routes, afin de garantir la transparence des transactions et de préserver l'équilibre du marché.