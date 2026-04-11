Tunisie: Circulation perturbée dans la banlieue sud dès le 13 avril

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat prévoit de lancer la troisième phase de déviation temporaire de la circulation afin de finaliser les travaux du pont de Pont La Cagna. Cette mesure entrera en vigueur à partir du lundi 13 avril 2026 à 10h00, pour une durée maximale de 30 jours.

Selon un communiqué publié samedi, ce réaménagement s'inscrit dans la poursuite des travaux d'élargissement de l'entrée sud de la capitale, au niveau de la route régionale n°22.

Ainsi, les automobilistes venant du centre-ville de Tunis via le pont Pont Saint Gobain en direction d'El Mourouj et Hammamet devront tourner à gauche au niveau du pont Lakania, puis continuer sur la route principale (RR22).

Le ministère appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance, à respecter la signalisation mise en place et à réduire leur vitesse à l'approche du virage.