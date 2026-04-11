Ile Maurice: Boxe - Samuel Kistohurry veut s'engager pour la jeunesse mauricienne

De passage à Maurice à l'occasion de l'événement Legends of the Ring, prévu ce samedi 11 avril à Côte d'Or, le boxeur français d'origine mauricienne Samuel Kistohurry a marqué son séjour par une rencontre significative. Ce jeudi matin, il a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, lors d'une visite placée sous le signe de l'échange et de l'engagement.

Fier de ses racines -- ses deux parents étant nés à Maurice -- le jeune sportif incarne aujourd'hui une trajectoire inspirante. Double champion de France des poids plume en 2024 et 2025, il s'est rapidement imposé dans le monde professionnel depuis ses débuts il y a à peine deux ans. Son bilan parle de lui-même : neuf combats, neuf victoires, un parcours sans faute qui témoigne de sa détermination et de son sérieux.

C'est aussi son histoire personnelle qui retient l'attention. Ayant grandi dans un environnement modeste, au coeur d'un quartier difficile, Samuel Kistohurry reste profondément conscient des réalités auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes. Une sensibilité qui nourrit aujourd'hui sa volonté de s'impliquer concrètement.

Lors de cette rencontre, le boxeur a exprimé son souhait de contribuer au développement de la jeunesse mauricienne, notamment à travers le sport, qu'il considère comme un puissant levier d'insertion, de discipline et de dépassement de soi.

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Une initiative saluée par le ministre Deven Nagalingum, qui a mis en avant l'exemple positif que représente le sportif. Les discussions ont d'ores et déjà ouvert la voie à une future collaboration : un programme d'actions devrait être élaboré en vue de la prochaine visite de Samuel Kistohurry à Maurice, annoncée pour décembre prochain.

Une perspective prometteuse, où performance sportive et engagement social pourraient bien se rejoindre au bénéfice de toute une génération.