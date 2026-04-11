Ile Maurice: Perquisitions, flux financiers et soupçons autour d'un «protégé» de l'ancien régime

Longtemps considéré comme l'un des entrepreneurs les plus proches de l'ancien régime, Vinash Gopee - également connu comme Avinash Gopee - se retrouve désormais dans le viseur des enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC).

Perçu comme un blue-eyed boy du pouvoir - avec ascension rapide et importants soutiens institutionnels - il fait aujourd'hui l'objet d'une attention accrue dans une enquête financière d'envergure. De récents développements marquent un tournant dans un dossier mêlant investissements, flux financiers et relations étroites avec plusieurs entités publiques. Il devrait être appelé à venir s'expliquer à la FCC dans les jours à venir.

La FCC a mené deux perquisitions entre les mardi 7 et jeudi 9 avril dernier, l'une dans un cabinet d'avocats ; et l'autre au siège de NG Holdings Ltd, appartenant à Vinash Gopee. Ces opérations s'inscrivent dans une enquête sur les investissements du groupe entre 2020 et 2024, notamment l'apport de capitaux initiaux, le financement subséquent et les facilités accordées à partir de 2021 par plusieurs banques et institutions financières. Les enquêteurs examinent également des montages financiers susceptibles d'avoir servi à des transferts de fonds vers des juridictions étrangères.

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Lors de la perquisition au siège de NG Holdings Ltd et dans certaines filiales, les agents de la FCC ont été informés que les serveurs du groupe avaient récemment été touchés par une attaque de type ransomware, rendant l'accès à plusieurs fichiers impossible. Mais les experts du Digital Forensic Laboratory de la FCC ont pu identifier une plateforme de sauvegarde cloud et sécuriser l'intégralité du contenu disponible. L'opération sur l'ensemble des sites concernés aurait duré près de 23 heures.

Compte tenu du moment précis de cette cyberattaque et de circonstances similaires dans une autre enquête impliquant un groupe hôtelier d'envergure, la FCC a ouvert une enquête spécifique sur cet incident de cybersécurité. Les autorités cherchent à déterminer si cette attaque pourrait être liée aux investigations en cours ou si elle visait à entraver l'accès à des données sensibles. Les documents et fichiers saisis sont en cours d'analyse et des développements majeurs sont attendus dans les prochains jours.

Au-delà de ces perquisitions, le profil de Vinash Gopee attire particulièrement l'attention. L'homme d'affaires a été associé à plusieurs décisions controversées sous l'ancien régime - contrats publics pour des projets immobiliers, location d'espaces de bureaux à des organismes étatiques à des coûts jugés élevés et accès à des financements conséquents d'institutions publiques. Ces éléments alimentent les interrogations sur l'ampleur des liens entre l'entrepreneur et les centres de décision de l'époque.

Lors d'un Prime Minister's Question Time au Parlement en juin 2025, Navin Ramgoolam avait révélé que la société Nundun Gopee Co Ltd avait bénéficié d'environ Rs 3,4 milliards de fonds publics et de facilités financières entre 2015 et 2024. Près de Rs 2 milliards dans divers projets attribués à l'entreprise et Rs 205 millions de location de bureaux à des entités gouvernementales sans compter un soutien financier direct estimé à Rs 1,25 milliard de la State Bank of Mauritius, la Mauritius Investment Corporation et l'Industrial Finance Corporation Ltd.

Par ailleurs, Vinash Gopee s'est retrouvé à la tête de plusieurs organismes publics stratégiques - Tourism Authority, Mauritius Multisports Infrastructure Ltd et Drain Infrastructure Construction. Ces nomination et les contrats obtenus par ses sociétés ont souvent alimenté les critiques autour d'un favoritisme présumé et une proximité jugée excessive avec l'ancien régime. Aujourd'hui, l'ancien entrepreneur favorisé se retrouve au centre d'une enquête de la FCC susceptible de lever le voile sur des mécanismes financiers complexes et l'utilisation de fonds publics.