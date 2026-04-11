Madagascar: Rugby à XV/Quarts de finale - Duel épique et indécis entre SOE et CRAI

Deux prétendants solides se retrouvent en quarts de finale ce dimanche au stade Makis. Entre puissance du pack et efficacité offensive, l'affiche s'annonce indécise.

Le championnat de Madagascar Élite Fédérale 2, aussi appelé Top 20, entre dans sa phase décisive avec un quart de finale très attendu opposant le CRAI d'Ambalavao au SOE Stade. Le rendez-vous est fixé ce dimanche à partir de midi, au stade Makis d'Andohatapenaka. Une affiche qui sent la poudre entre deux formations en pleine confiance, toutes deux capables de viser le titre... mais dont l'une verra son parcours s'arrêter net ce dimanche.

Depuis le début de la compétition, les deux équipes avancent avec des trajectoires presque similaires. Le CRAI d'Ambalavao s'est construit une réputation autour de la puissance de son pack d'avants, véritable rouleau compresseur dans les phases statiques. De la phase de poules jusqu'aux huitièmes de finale, les joueurs d'Ambalavao ont régulièrement fait plier leurs adversaires en mêlée, obtenant souvent des essais de pénalité. Leur victoire face au XV Avenir (23-13) au tour précédent confirme cette solidité.

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Leur constance offensive impressionne également : à chaque sortie, le CRAI inscrit au moins quatre essais, synonymes de bonus offensif. Un rendement qui témoigne d'un collectif bien huilé, renforcé par la présence de trois anciens internationaux U18 des Makis à sept, apportant vitesse et expérience dans les moments clés.

Une opposition de styles

« L'objectif est d'entrer dans le dernier carré avant de penser à la suite », confie Alain Andriamihaja, entraîneur du CRAI. « Notre pack a la puissance nécessaire pour dominer, mais il faudra rester concentré jusqu'au coup de sifflet final. »

En face, le SOE Stade n'a rien d'un outsider. Leader de sa poule en phase éliminatoire, le club a lui aussi affiché une régularité impressionnante. En huitièmes, il a surclassé le FTA d'Andavamamba sur le score de 34-25, grâce notamment à une ligne arrière inspirée et efficace. Avec au moins trois essais inscrits par match, le SOE possède des arguments offensifs solides.

Pour Germain Ravolomaso, entraîneur du SOE, la mission est claire : « Battre le CRAI pour atteindre le dernier carré. Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous avons les moyens de faire la différence. »

Ce quart de finale s'annonce donc comme une opposition de styles : la puissance structurée du CRAI face à la mobilité et à la créativité du SOE. Dans une rencontre à élimination directe, l'équipe qui commet trop de fautes perdra et il n'y aura pas de seconde chance. Discipline, gestion des temps forts et réalisme seront les clés.

Le vainqueur poursuivra son rêve de montée vers le Top 12, tandis que le perdant devra tourner la page. Un choc à haute intensité en perspective.