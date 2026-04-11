Madagascar: Carburant - Des mesures restrictives dans les stations-service

Les carburants se font de plus en plus rares dans les stations-service. Des restrictions sont appliquées.

Pendant qu'une citerne approvisionnait la cuve de stockage de carburant d'un point de distribution dans la capitale, hier, une longue file de motos s'étirait devant la station-service. Certains usagers étaient venus avec des bidons.

Un agent de la station alerte rapidement ses collègues pompistes : « Nous n'avons absolument pas le droit de remplir des bidons, même en petite quantité, que ce soit du gazole ou de l'essence. Nous risquons des sanctions si nous sommes surpris en train d'en donner », lance-t-il. Des stations-service d'un autre distributeur ont pris la même initiative.

Pour d'autres stations, la mesure n'est pas totalement interdite mais reste limitée. « Nous ne pouvons pas délivrer plus de 5 litres dans des bidons », précise un pompiste. Dans une autre station, un employé indique : « Un bidon de 20 litres par personne, au maximum », ajoute-t-il. En revanche, la vente directe dans les réservoirs des véhicules reste autorisée, sans restriction.

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Si la vente de carburant, notamment du supercarburant SP95, dans des contenants mobiles est interdite selon l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) depuis mercredi, cette pratique n'est en vigueur dans les stations-service que depuis hier, aussi bien pour le gazole que pour l'essence.

« Les stocks sont déjà très limités, que ce soit pour le gazole ou pour l'essence», explique un pompiste pour justifier cette nouvelle disposition. Dans une station-service, les 3 000 litres d'essence livrés hier à midi pourraient d'ailleurs être épuisés le soir même, selon les prévisions des pompistes. « La demande est particulièrement élevée », souligne-t-il.

Incertitude

Hier en fin d'après-midi, plusieurs stations-service entre Andoharanofotsy et Iavoloha ont fermé leurs portes, faute de gazole et d'essence. D'autres devraient également épuiser leurs stocks dans la journée, sans certitude quant à la prochaine livraison. « Nous avons déjà passé commande pour 10 000 litres d'essence, mais nous n'avons pas encore de calendrier de livraison à ce jour », indique un responsable de station-service.

Jeudi, le Groupement pétrolier de Madagascar a de nouveau souligné que, pour le gazole, la situation est stable, avec un niveau de stock permettant environ 20 jours de consommation.

Aucune mention n'a été faite sur la situation des stocks d'essence. En tout cas, plusieurs stations-service à Antananarivo et dans d'autres villes de Madagascar ont été à court d'essence, hier. Une situation similaire avait déjà été observée à la mi-mars. Pourtant, selon les pompistes, les volumes d'essence vendus ont été revus à la hausse depuis ce premier épisode. « Nous vendions auparavant 92 m³ d'essence par mois, ce qui suffisait à couvrir les besoins de nos clients. Depuis les difficultés rencontrées en mars, ce volume a été porté à près de 100 m³, mais cela reste insuffisant », explique le responsable d'une station-service.

Selon leurs constats, les rumeurs alimentent la situation et poussent les consommateurs à acheter davantage. « Sans ces rumeurs, les stocks auraient été suffisants », estiment-ils.

De son côté, l'OMH confirme une hausse de la consommation d'essence. « Si l'on se réfère aux statistiques, la consommation a augmenté d'environ 30% depuis janvier 2026 par rapport à la normale », indique son directeur général, Cydolain Raveloson. Il attribue cette situation à plusieurs facteurs : l'augmentation de la demande, un effet de panique, le passage d'un cyclone à Toamasina, les retards de navires liés aux tensions au Moyen-Orient, ainsi que la crainte d'une hausse des prix du carburant, dans un contexte de flambée des cours internationaux et de perturbations du marché pétrolier.

L'OMH annonce une augmentation de la fréquence des rotations de navires pour faire face à cette situation. « Au lieu d'une rotation mensuelle, elle est désormais assurée toutes les trois semaines », poursuit Cydolain Raveloson. L'approvisionnement en essence, en particulier, devrait s'intensifier. Au total, 60 000 m³ seront livrés en trois rotations d'ici la fin du mois de mai, avec des arrivées prévues les 13 avril, 5 mai et 31 mai, selon le GPM.