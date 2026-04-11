Madagascar: Enseignement - La filière ingénierie minière traverse des difficultés

La filière ingénierie minière de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo traverse une période difficile. Elle souffre d'un manque d'enseignants, d'infrastructures et de matériel pédagogiques. « Le principal problème reste l'insuffisance des équipements. Il existe un décalage entre la théorie et la pratique, entre l'enseignement et son application sur le terrain », souligne le responsable de la mention, Herivola Rakotosoa, hier.

Aujourd'hui, la filière ne compterait plus que neuf enseignants-chercheurs titulaires. « Une vingtaine de vacataires en attente de recrutement nous viennent en renfort. Aucun recrutement n'a été effectué depuis longtemps, alors que de nombreux départs à la retraite sont enregistrés », précise la même source.

Rôle clé

À l'occasion du cinquantenaire de la mention, le comité d'organisation lance un appel solennel aux anciens étudiants et au secteur privé pour qu'ils se mobilisent pour soutenir cette mention.

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Une collecte de fonds est notamment prévue pour financer des projets prioritaires, dont la construction d'une salle des professeurs, appelée à devenir l'un des symboles de cette célébration.

Malgré ces difficultés, la filière joue un rôle clé dans le développement du pays. En 50 ans d'existence, elle a formé plus de 840 ingénieurs miniers.

Les festivités du cinquantenaire se dérouleront du 24 avril au 4 décembre 2026, avec une série d'événements marquants. Le lancement officiel est prévu le 24 avril à 9 heures sur le campus de Vontovorona, et sera notamment marqué par la pose de la première pierre de la future salle des professeurs.

« Depuis 50 ans, l'école n'a jamais disposé d'un tel espace. Il est donc naturel que cette infrastructure voie le jour à l'occasion de cette célébration », a déclaré le Général de Division Aérienne Jean José Désiré Randrianirina, président du comité d'organisation.