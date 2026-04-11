Madagascar: Axe Sud-Sud - Le pays et la Guinée explorent des pistes de coopération

Une nouvelle dynamique de coopération Sud-Sud se dessine entre Madagascar et la Guinée Conakry. À travers une déclaration d'intention signée hier, les deux pays entendent renforcer leurs échanges.

La Grande Île et la Guinée Conakry ont affiché des intentions communes pour coopérer dans plusieurs domaines. Une déclaration d'intention a été signée hier, au Novotel Alarobia, dans le sillage du CEO Summit, afin de sceller de potentiels partenariats dans divers domaines. Des coopérations éventuelles entre les deux pays ont été évoquées dans divers domaines, tels que l'industrie, le commerce et sa facilitation.

Fatima Camara, ministre de l'Industrialisation de la Guinée Conakry, explique : « Nous avons pu échanger sur l'intégration de nos deux pays et cette déclaration d'intention permettra d'aller en profondeur vers la réalisation de nouveaux partenariats et des échanges d'expériences », a-t-elle déclaré à la presse hier. La Guinée entend aussi mener son développement industriel par l'intégration de grands projets comme Simandou, à l'horizon 2040.

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Ce programme est une stratégie guinéenne de développement durable qui vise à transformer le méga-projet minier de fer de Simandou en un levier d'industrialisation et de diversification économique. Avec 200 milliards de dollars d'investissements prévus, ce plan cible l'infrastructure, l'agriculture et le capital humain : un projet phare presque intégré. La Grande Île dispose aussi de son horizon 2040 pour développer son industrie.

Similarités

À en croire les décideurs, les deux pays partageraient plus de similarités que ne le laisse entrevoir la surface, à travers les relations internationales. « Nous partageons beaucoup de similitudes. La Grande Île est riche en ressources. Mais la question essentielle réside dans le fait de faire bénéficier ces ressources à la population», a évoqué Fatima Camara. Un point sur lequel le ministre malgache de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé a rejoint son homologue guinéenne.

« Nous partageons des points communs et nous entendons miser sur la transformation locale en intelligence avec nos producteurs et paysans pour un réel développement industriel. Ce sont aussi des intentions affichées par le gouvernement guinéen. C'est la raison pour laquelle nous avons échangé avec les représentants du pays pour explorer les pistes de coopération », indique Ny Riana Nampoina Raharimanjato, ministre de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé.

Les échanges commerciaux entre les deux pays sont faibles. Toutefois, depuis plusieurs mois, Antananarivo et Conakry explorent des pistes de collaboration, surtout dans le domaine industriel, afin de renforcer ces échanges dans le cadre de la coopération Sud-Sud.