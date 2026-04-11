Madagascar: Témoignage - Une femme raconte les difficultés du traitement du cancer

Holy Ratrimosoa Rabenatoandro, une femme atteinte de cancer du sein, paraît radieuse et bien portante lors de sa remise de matériel médical de confort au service d'oncologie et de soins palliatifs du Centre hospitalier de Soavinandriana (Cenhsoa), hier. «J'ai pu suivre l'ensemble des traitements contre le cancer dans cet hôpital. Mon état s'améliore, même si je dois encore poursuivre un traitement médicamenteux pendant un certain temps», témoigne-t-elle.

Derrière cette image apaisante se cache, pourtant, un long combat. «Le traitement du cancer reste très difficile, tant sur le plan matériel que financier et en termes d'accès aux médicaments», enchaîne cette femme. Certains médicaments, explique-t-elle, sont introuvables à Madagascar. «J'ai dû parcourir les grossistes moi-même afin de passer des commandes. Et face au coût très élevé des traitements, j'ai été contrainte de recourir à un préfinancement bancaire», poursuit-elle.

Des mesures ont été mises en place afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement en traitements anticancéreux, selon le professeur Rodrigue Hasiniatsy, chef de service d'oncologie auprès de cet hôpital, en précisant qu'aujourd'hui, la majorité des médicaments est disponible.

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«Lorsqu'il y a des ruptures, elles sont généralement de courte durée», indique-t-il, en ajoutant que des réunions sont organisées trois fois par an afin d'identifier les nouveaux médicaments nécessaires pour les patients et de passer les commandes de manière appropriée, dans le but d'éviter les ruptures de stock ou l'accumulation de médicaments inutilisés pouvant entraîner des péremptions.

Holy Ratrimosoa Rabenatoandro est en cours de guérison. «Oui, le cancer peut être guéri. Plus de 90 % des cancers du sein peuvent l'être s'ils sont détectés à un stade précoce», poursuit le professeur Rodrigue Hasiniatsy.

À Madagascar, les nouveaux patients atteints de cancer identifiés augmentent. Rien qu'au Cenhsoa, ils sont passés de dix par mois à trente, voire quarante par mois actuellement.