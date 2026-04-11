Madagascar: Fuite de sujets à l'ENMG - Candidats et magistrats dans l'attente d'une décision

Le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), filière judiciaire, 21e promotion 2024, organisé en décembre 2025, reste à ce jour en suspens. Aucune décision officielle n'a encore été communiquée par les autorités compétentes.

Deux semaines après la mise en détention provisoire de trois individus soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de fuite de sujets d'examen, le ministère de la Justice ainsi que l'ENMG gardent le silence. Interrogé sur la situation, Mbitanarivo Andriatsihorisoa, président du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), s'oppose à une annulation du concours.

Selon lui, une telle décision pénaliserait injustement les candidats honnêtes. « Les autorités doivent écarter les candidats impliqués dans l'achat des sujets et permettre aux autres de poursuivre les épreuves orales », a-t-il déclaré.

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Du côté des candidats, l'inquiétude ne cesse de croître. Certains s'interrogent sur la validité des épreuves déjà passées, tandis que d'autres redoutent une éventuelle annulation du concours. « Nous avons travaillé dur pour ce concours. Nous voulons savoir si nos efforts seront reconnus», confie un candidat sous couvert d'anonymat.