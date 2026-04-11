Madagascar: Médecine alternative - Les cabinets de tradipraticiens se multiplient

Les cabinets de tradipraticiens se multiplient à Madagascar. Beaucoup ne respecteraient pas les règles en vigueur. Certains exercent sans avoir obtenu l'autorisation du ministère de la Santé publique, tandis que d'autres prétendent guérir des maladies graves telles que le cancer, l'insuffisance rénale ou d'autres affections.

Face à cette prolifération, l'Ordre national des médecins (ONM) appelle à un assainissement du secteur dans un communiqué publié avant-hier.

L'organisation fait état d'une multiplication de structures opérant, pour certaines, en dehors du cadre réglementaire en vigueur. Elle relève notamment l'utilisation de matériels interdits ainsi que des pratiques de communication jugées non conformes, susceptibles de présenter des risques pour les patients. Selon l'ONM, cette situation pourrait affecter la qualité des soins et le respect des normes sanitaires. L'institution évoque également des insuffisances dans les mécanismes de contrôle et de suivi, favorisant certaines dérives.

Assainissement

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Dans ce contexte, l'ONM sollicite un assainissement du secteur des tradipraticiens à travers la mise en place de contrôles rigoureux et systématiques des structures existantes, ainsi que la suspension immédiate de l'octroi de nouvelles autorisations d'ouverture. Cette mesure devrait être maintenue jusqu'à l'instauration de mécanismes efficaces de régulation, de suivi et de conformité aux normes en vigueur.

Interrogé sur les mesures à prendre, le ministère de la Santé publique n'a pas encore fourni d'explications supplémentaires.

L'Ordre précise par ailleurs qu'il ne soutiendra pas de nouvelles demandes d'ouverture de cabinets de tradipraticiens tant que les conditions minimales de sécurité et de qualité ne seront pas réunies. Il se dit néanmoins disposé à accompagner les autorités dans une démarche concertée visant à renforcer l'encadrement du secteur et à préserver la santé publique.

Par ailleurs, il est constaté que de nombreux Malgaches ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner, notamment à travers des massages ou l'utilisation de tisanes, appelées « tambavy ».

« On peut dire que 80 % des Malgaches ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner », indique notre source hier.

« J'utilise des remèdes traditionnels depuis plusieurs années, surtout des tisanes et des huiles de massage. Quand j'ai des douleurs ou que je tombe malade, je commence toujours par ces remèdes avant d'aller à l'hôpital. C'est plus accessible et moins coûteux pour moi », explique Rivohery, un usager.