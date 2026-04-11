Madagascar: Enseigne - Cosmos poursuit son expansion

À l'occasion de l'ouverture de son 20e magasin, Cosmos Madagascar accueille ses premiers clients, le 9 avril, à Andrefan'Ambohijanahary. Dès les premières heures de la matinée, une foule de clients fidèles s'est alignée devant le nouveau mégastore, attirée notamment par les offres promotionnelles de lancement.

Présente depuis plus de 10 ans, Cosmos poursuit son expansion en proposant une large gamme de produits, allant de l'électroménager au matériel audiovisuel, en passant par le mobilier. Ce nouveau magasin, aménagé sur trois niveaux, se distingue par un espace moderne et spacieux. Pensé pour améliorer l'expérience client, le site dispose également d'un vaste parking pour accueillir les visiteurs.

L'enseigne élargit également son offre avec des équipements plus spécialisés, notamment des moteurs hors-bord, des appareils de fitness et un large choix d'outillage, marquant ainsi une volonté de se positionner davantage sur le secteur motorisé.

Pour accompagner cette ouverture, des produits seront en promotion avec des réductions allant jusqu'à 50 % du 9 au 11 avril. Le système de vente à crédit « Mirindra » est également disponible, offrant des facilités de paiement pouvant aller jusqu'à 30 mois.

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Au-delà de l'aspect commercial, Cosmos a profité de l'occasion pour réaffirmer son rôle économique et social. « Cosmos emploie plus de 600 personnes à Madagascar, et ce nouveau magasin a permis de créer plus de 20 emplois supplémentaires », explique Felana Ralimira, responsable média.