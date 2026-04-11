Madagascar: Pétanque/Zone 4 - Les sélectionnés dévoilés peu avant le départ

Plus que deux semaines. Après la première sortie internationale à la grande finale de la Passion pétanque française en France début mars, la Fédération sport boules malgache (FSBM) se focalise actuellement sur la participation de la Grande Île à la première édition du tournoi de la zone 4 ou zone Est de l'Afrique. Cette joute zonale dédiée aux seniors hommes se tiendra du 27 avril au 3 mai à l'île Maurice.

«Nous n'allons pas regrouper les sélectionnés qui vont représenter le pays. La sélection se poursuit jusqu'à la dernière semaine avant le départ de la délégation pour pouvoir confirmer la performance et la forme du moment de chaque présélectionné», souligne Julio Adrien Edouard Andrianirina, président de la fédération.

Du sang neuf

De plus, la Coupe de Madagascar, qui aura lieu les 17, 18 et 19 avril à Antsirabe, va encore servir de détection des joueurs potentiels d'intégrer l'équipe nationale. « La liste est susceptible de modification jusqu'au dernier moment, une semaine avant le départ, le temps de préparer les paperasses administratives », précise le président de la FSBM. Le départ de la délégation est prévu le 27 avril.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une équipe technique assurera la sélection. « Cette commission technique est composée de deux membres du comité directeur, deux techniciens au sein de la direction technique nationale et un représentant des présidents des ligues », clarifie le patron de la discipline. La fédération envisage d'envoyer deux équipes à ce premier rendez-vous régional.

« Nous voulons bien y aligner deux équipes mais tout dépendra des moyens financiers », a-t-il réitéré. Chaque équipe devrait être constituée de quatre joueurs et pourrait participer à deux épreuves, en triplette et en tête-à-tête ou tir de précision.

« Ce sera une occasion pour les révélations de démontrer ce qu'ils ont dans le ventre et d'intégrer plus tard l'équipe nationale en vue des éventuelles compétitions internationales majeures », souligne le président de la fédération. Sept pays de la région y seront représentés, à savoir Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, Djibouti, Kenya et un autre pays de l'Afrique de l'Est qui est encore à confirmer par l'instance africaine.