Madagascar: Handball/Finales juniors filles - Solidaire sacré au bout du suspense face à TMI

La finale du championnat de Madagascar de handball, catégorie juniors filles, a tenu toutes ses promesses au Palais des sports de Mahamasina. Opposant le club Solidaire de Boeny à TMI d'Ihorombe, l'affiche a finalement tourné à l'avantage des premières, victorieuses 28-24, au terme d'un match engagé et rythmé.

Prévue à 14 heures, la rencontre n'a débuté qu'à 15 h 25. Le public n'est pas venu nombreux, sans entamer la détermination des deux équipes. Dès les premières minutes, le duel s'équilibre avant que Solidaire ne prenne progressivement l'ascendant. Après un début serré (1-1), les joueuses de Boeny imposent leur rythme et creusent un premier écart significatif à 6-2 après treize minutes de jeu.

Malgré une réaction de TMI, revenu à 6-4 puis 7-6, Solidaire garde le contrôle. Plus réalistes et solides défensivement, les handballeuses de Boeny accentuent leur avance pour mener 14-7 à la pause. Une première période marquée par leur efficacité offensive et une meilleure gestion des temps forts.

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Au retour des vestiaires, TMI montre un tout autre visage. Plus agressives, les joueuses d'Ihorombe réduisent l'écart progressivement jusqu'à revenir à une longueur (17-18) après un temps fort intense. Le match bascule alors dans une phase de tension où chaque possession devient décisive.

Revanche

Mais au moment clé, Solidaire fait parler son collectif. La gardienne de Boeny se transforme en véritable rempart, multipliant les arrêts déterminants. Profitant de cette solidité défensive, ses coéquipières reprennent le large (20-17, puis 23-19) et ne seront plus inquiétées jusqu'au coup de sifflet final (28-24).

Cette victoire a un goût particulier de revanche pour Solidaire, battu par ce même adversaire en phase de poule. Les handballeuses de Boeny ont su rebondir au meilleur moment pour remporter un premier titre national.

« C'est un premier titre national pour le club, une grande fierté de ramener la coupe à Mahajanga », savoure le coach Mahefa Herintsoa, saluant la discipline et la préparation de son équipe durant huit mois.

Du côté de TMI, la déception est palpable. « Nous avons manqué de rotation. Après avoir réduit l'écart, la fatigue s'est fait sentir », analyse le coach Rabearimanana. Solidaire inscrit ainsi son nom au palmarès national, au terme d'une finale aboutie et riche en émotions.