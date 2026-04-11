Madagascar: Comédie musicale - Osc'4rt signe une première réussie

Présentée le 10 avril à Havoria Anosy, la première comédie musicale du club Osc'4rt a rassemblé un public varié et majoritairement satisfait.

Hier, à Havoria Anosy, le club Osc'4rt a relevé un défi ambitieux en proposant sa toute première comédie musicale, librement inspirée de La La Land. Devant un public composé d'étudiants et de familles, le spectacle a su capter l'attention et emporter l'adhésion, avec un taux de satisfaction estimé à 75 %. Une réussite encourageante pour cette jeune troupe, qui s'aventure dans un registre encore peu exploré sur la scène locale.

Porté par une volonté de renouveler l'image du théâtre, Osc'4rt a choisi de dépasser le traditionnel « quatrième mur » pour offrir une expérience immersive mêlant chant, danse et jeu scénique.

Cette approche, caractéristique de la comédie musicale, propose une forme artistique plus dynamique, où les émotions s'expriment autant par le corps que par la voix. Sur scène, une trentaine d'artistes ont ainsi donné vie à une performance collective, soutenue en coulisses par une équipe mobilisée autour de la technique, de la scénographie et de l'organisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le spectacle s'articule autour de l'histoire de Mia et Sebastian, deux personnages portés par leurs rêves respectifs, entre ambitions personnelles et choix de vie. À travers une mise en scène en cinq actes, d'environ trois heures, la troupe aborde des thématiques universelles, notamment celles des aspirations et des compromis, particulièrement parlantes pour un public étudiant. L'évolution du récit est rythmée par les saisons, tandis que les tableaux s'enchaînent entre chorégraphies et scènes théâtrales.

Amélioration

Le répertoire musical, soigneusement sélectionné, comprend des titres emblématiques tels que Another Day of Sun, Someone in the Crowd, I Ran ou encore A Lovely Night, renforçant l'immersion dans cet univers inspiré du cinéma musical. Les costumes, pensés dans une esthétique élégante, participent également à la cohérence visuelle de l'ensemble.

Cependant, cette première expérience met aussi en lumière certaines pistes d'amélioration. Des ajustements restent à envisager, notamment au niveau des accessoires, du rendu scénique et de la décoration. Le fondateur du club souligne d'ailleurs l'importance de s'appuyer sur les acquis des prédécesseurs afin de progresser, notamment à travers une meilleure exploitation des techniques de communication, y compris sur les réseaux sociaux.

Fondé en 2019 par des étudiants en droit en collaboration avec le club Mosaïque, Osc'4rt s'inscrit dans une dynamique artistique tournée vers le théâtre, la danse et le stand-up. Sous la présidence de Ny Ahy, les membres se réunissent régulièrement pour des répétitions intensives, témoignant d'un engagement constant.

Malgré les défis, cette première comédie musicale marque une étape importante pour le club, qui envisage déjà de nouveaux projets artistiques, dont d'autres créations collaboratives. À travers cette initiative, Osc'4rt confirme son ambition : proposer une autre vision du théâtre, plus ouverte, vivante et accessible.