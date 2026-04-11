Madagascar: Tennis/Trophée vanille - Une première expérience à convertir en victoire

Après 20 ans d'absence, le tennis reprend vie à Sambava avec un tournoi fédérateur, symbole d'un nouveau départ pour la discipline dans le Nord. Les 11 et 12 avril, Sambava accueille la première édition du Trophée de la Vanille sur les courts Kaizar et Tandramena à Ampandrozonana. Un événement inédit depuis deux décennies, porté par une volonté locale de redonner une dynamique à une discipline longtemps privée de compétitions.

Durant des années, les passionnés ont dû composer avec un manque criant d'infrastructures et d'opportunités. Pour se mesurer à d'autres joueurs, les plus motivés n'avaient d'autre choix que de rejoindre Antananarivo. « Une situation frustrante », reconnaît Adilahy Dieudonné, président du Club de Tennis d'Ampandrozonana (CTA), structure récemment créée et déjà à pied d'oeuvre pour organiser ce tournoi.

Pour les organisateurs, l'enjeu est clair : relancer la pratique, structurer les acteurs locaux et offrir une vitrine au tennis régional. Une quarantaine de joueurs issus de cinq clubs sont attendus, répartis dans plusieurs catégories, des plus jeunes aux vétérans, avec des formats en individuel et par équipes.

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Pour la Ligue SAVA, initiatrice du projet, ce rendez-vous marque un tournant. « Nous voulons prouver qu'il est possible d'organiser des compétitions ici, avec des moyens modestes mais beaucoup de volonté », souligne son président, Eric Rajaobelinirina.

Sur place, l'enthousiasme est palpable. « Enfin, une compétition près de chez nous », se réjouit Fabrice, joueur amateur. Même son de cloche chez les plus jeunes, à l'image de Jamie, 8 ans, impatient de fouler les courts.

Entre coupes, médailles et lots symboliques comme la vanille, tout est réuni pour faire de ce retour un succès. Le Trophée de la Vanille incarne l'espoir d'un renouveau durable du tennis dans la SAVA.