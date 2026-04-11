Madagascar: Commerce - Une carte professionnelle pour les collecteurs

Les collecteurs devront désormais disposer d'une carte professionnelle. Cette mesure s'inscrit dans l'application du décret encadrant la commercialisation des produits de collecte.

Dans la région Boeny, les collecteurs et opérateurs de produits agricoles, d'élevage, de la pêche et de l'environnement devront désormais disposer d'une carte d'identification professionnelle. La décision a été confirmée à l'issue de réunions tenues avec les autorités régionales afin d'appliquer le décret n°2017-016, qui encadre les conditions générales de commercialisation des produits de collecte ainsi que l'organisation et la gestion des marchés agricoles sur le territoire national.

La délivrance de cette carte d'identification professionnelle, ou CIP, a été au centre des échanges entre la Direction régionale du commerce et de la consommation de Boeny et les parties concernées. Une première réunion s'est tenue vers la fin du mois de mars au bloc administratif d'Ampisikina, en présence du secrétaire général de la région. Une seconde rencontre, consacrée aux modalités de mise en oeuvre, s'est déroulée le 8 avril dans les locaux du directeur des affaires économiques de Boeny.

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Selon les responsables, l'objectif est de régulariser la situation des opérateurs et de disposer de statistiques plus claires sur la circulation des produits de collecte dans la région. « L'objectif est d'obtenir des statistiques claires et de régulariser la situation des opérateurs. Trois étapes seront mises en oeuvre, à savoir une réforme législative, des rencontres avec les organismes techniques et la mobilisation des parties prenantes », a déclaré le directeur régional du commerce de Boeny.

Le décret précise que la possession de la CIP constitue une condition d'accès au marché pour les produits soumis au régime de campagne ou à une période de commercialisation fixée. La carte est délivrée pour une campagne donnée et pour un produit déterminé. Sa validité se limite au ressort territorial de la région qui l'a délivrée.

Nécessaire

Dans la région Boeny, la mesure apparaît d'autant plus nécessaire que, sur les 97 types de produits de collecte définis par le décret, seuls cinq disposent actuellement d'opérateurs titulaires de cette carte. Pourtant, les produits en circulation dans la région relevant de ce régime devraient être couverts par ce document.

La prochaine étape prévoit la consultation des directions régionales concernées, notamment celles de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que de la Chambre de commerce et d'industrie.

Région à forte vocation agricole et halieutique, Boeny collecte principalement du riz à Marovoay, du maïs, des arachides, du manioc, ainsi que des produits de la pêche tels que les poissons, les crevettes et les crabes. D'autres produits importants, comme le tabac, l'oignon et le charbon de bois, occupent également une place notable dans les circuits de collecte régionaux.