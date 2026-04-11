Madagascar: Fraude - Un escroc écroué pour emploi fictif au Canada

11 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Fin de cavale pour cet escroc âgé de 29 ans qui proposait un emploi fictif au Canada.

Le filou, un arnaqueur notoire, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à Marofoto à la suite des plaintes de trois victimes. L'individu a arnaqué de nombreuses victimes en proposant un emploi fictif à l'étranger, particulièrement au Canada, sur les réseaux sociaux.

« Il a utilisé plusieurs faux comptes sur Facebook sous des prête-noms tels que Ahmed Victor, Nars Lucky, Rasoa Angela et bien d'autres. Au total, six faux comptes avec lesquels il piégeait ses proies. L'arnaqueur a proposé de s'occuper des dossiers de ses clients mais, au bout du compte, il n'a pas pu les leur délivrer. Il extorquait la somme de 1 400 000 ariary par victime. Ces dernières ont alors déposé une plainte», a expliqué le chef de la police judiciaire de la ville de Mahajanga, Jimmy Clarion Raharinasy.

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