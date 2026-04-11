Madagascar: Fraude - Un escroc écroué pour emploi fictif au Canada

Fin de cavale pour cet escroc âgé de 29 ans qui proposait un emploi fictif au Canada.

Le filou, un arnaqueur notoire, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à Marofoto à la suite des plaintes de trois victimes. L'individu a arnaqué de nombreuses victimes en proposant un emploi fictif à l'étranger, particulièrement au Canada, sur les réseaux sociaux.

« Il a utilisé plusieurs faux comptes sur Facebook sous des prête-noms tels que Ahmed Victor, Nars Lucky, Rasoa Angela et bien d'autres. Au total, six faux comptes avec lesquels il piégeait ses proies. L'arnaqueur a proposé de s'occuper des dossiers de ses clients mais, au bout du compte, il n'a pas pu les leur délivrer. Il extorquait la somme de 1 400 000 ariary par victime. Ces dernières ont alors déposé une plainte», a expliqué le chef de la police judiciaire de la ville de Mahajanga, Jimmy Clarion Raharinasy.