Sénégal: La douzième édition de l'itinéraire artistique de Saint-Louis prévue du 2 mai au 2 juin

Saint-Louis — La 12e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis aura lieu du 2 mai au 2 juin sous le théme "Trajectoires Hybrides : Créer, Transmettre, Rayonner", annonce un communiqué de l'Association Ndar Création, organisatrice de l'évènement, recu à l'Aps.

Elle ambitionne d'opérer une rupture stratégique majeure avec l'exposition annuelle qui devient un écosystème vivant, porté par une résidence artistique internationale, un programme d'ateliers inclusifs sur cinq sites et une galerie virtuelle permanente à vocation mondiale.

La Mauritanie sera le pays invité de cette édition qui verra converger vers le Centre écologique For Sopi, pour une résidence de création intensive une vingtaoe d'artistes sénégalais et internationaux dont ceux de la Mauritanie, pays invité.

Ce laboratoire artistique vivant favorisera le dialogue esthétique, le partage de savoir-faire et la production d'oeuvres inédites. L'acte fort de cette résidence sera la réalisation d'une oeuvre collective monumentale en hommage aux 25 ans de la Fondation Cuomo, partenaire historique des Itinéraires Artistiques.

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L'événement prévoit un format numérique avec une exposition virtuelle et une inclusion sociale ainsi que des ateliers et workshops un rayonnement numérique international permanent. Ainsi il est prévu un atelier pour les enfants atteints de trisomie et avec les élèves et étudiants.