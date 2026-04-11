Sénégal: Financement du Fonds mondial - La société civile sénégalaise harmonise ses priorités

Des organisations de la société civile sénégalaise, membres de l'Instance de la coordination nationale (ICN) se sont retrouvées, vendredi, à Thiès, pour un atelier national de consolidation, d'harmonisation et de validation de leurs priorités, en perspective de leur prochaine demande de financement auprès du Fonds mondial, a constaté l'APS.

Des organisations de la société civile ont pris part dans le cadre d'un Dialogue pays GC8, à cette rencontre préparatoire de la prochaine demande de financement auprès du Fonds mondial.

Le Country Coordinating Mechanism (CCM) Sénégal ou Instance de coordination nationale (ICN) est le cadre national de concertation, de dialogue, d'arbitrage entre tous les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre des interventions financées par le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

Les décisions de cette instance sont fondées sur les politiques, procédures et standards du Fonds mondial, en conformité avec les politiques, lois et règles administratives du pays.

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"C'est un atelier de consolidation, d'harmonisation et de validation des produits du dialogue pays", a renseigné la présidente du CCM Sénégal, Aïssatou Mbaye Ndiaye.

Selon elle, les rencontres tenues dans les 14 régions du pays ont permis d'identifier les priorités de la société civile, des communautés par rapport au VIH, à la tuberculose, au paludisme, ainsi que par rapport au climat, qui peut entraver parfois une prise en charge correcte des patients souffrant de ces pathologies.

Pour elle, cet atelier de validation permettra d'avoir une liste de priorités de la société civile pour alimenter d'abord la demande de financement mais aussi alimenter l'annexe des priorités, car, soutient-elle, la demande de financement est accompagnée de l'annexe des priorités de la société civile et des communautés par rapport au VIH, au paludisme, à la tuberculose, mais également par rapport aux problématiques climat et santé.

Mme Ndiaye relève que cet atelier va permettre de gérer tous les aspects et de s'acheminer "très sereinement" vers l'écriture de la demande de financement. "Nous venons de recevoir la lettre d'allocation du Sénégal, qui a connu une baisse de presque 30 % par rapport à l'ancienne enveloppe", a-t-elle indiqué.

Elle explique que le seul facteur de blocage qui à l'origine de cette baisse, est la raréfaction des ressources au plan international. "Il n'y a pas de problème, c'est juste la raréfaction des ressources au niveau international, qui explique tout ce problème qu'on a actuellement", a dit Mme Ndiaye.