Sénégal: Kaolack - Une conférence nationale pour partager les résultats du projet BASIS organisée à l'USSEIN

Kaolack — Le campus pédagogique de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) sis à Sing-Sing (Kaolack, centre) a abrité, vendredi, une conférence nationale pour partager les résultats du BASIS "Boosting Agricultural Studies in Sub-Saharan Africa", (Renforcer les études agricoles en Afrique subsaharienne, en anglais), a constaté l'APS.

Elle constitue un cadre de partage d'expériences, de diffusion des résultats obtenus et de réflexion sur les perspectives futures en matière de formation agricole orientée vers la pratique et l'employabilité des étudiants.

Ce projet qui est une initiative de collaboration internationale réunissant six universités partenaires issues du Togo, du Sénégal et de l'Ouganda. Il s'agit notamment de l'Université de Kara et de l'UCCAPUIT au Togo, de l'USSEIN et de l'Université Gaston Berger (UGB) au Sénégal, ainsi que Mountains of the Moon University et Uganda Martyrs University en Ouganda.

Il vise à renforcer la qualité et la pertinence des formations agricoles en Afrique subsaharienne en mettant un accent particulier sur l'amélioration des stages pratiques des étudiants, le développement des compétences professionnelles et le rapprochement entre les universités et le monde rural.

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"Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour partager les résultats obtenus depuis le début du déroulement de ce projet. Il ressort de ces résultats que les objectifs ont été atteints puisque nous avons réussi à mettre en situation de stage plu de 200 étudiants de l'UGB et de l'USSEIN dans différentes fermes et exploitations agricoles", a expliqué le professeur Khalifa Ababacar Sylla, vice-recteur de l'USSEIN chargé de la recherche et du partenariat.

Dans un contexte où la formation agricole doit répondre aux besoins réels du terrain, BASIS promeut une pédagogie basée sur l'apprentissage pratique, l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale, en favorisant des collaborations étroites entre institutions universitaires, producteurs agricoles, entreprises rurales et acteurs du développement, a-t-on indiqué dans un document reçu des services de communication de l'USSEIN.

"Dans le cadre de ce projet, l'USSEIN a bénéficié d'un budget d'environ 22 millions de francs CFA. C'est pratiquement le même montant que l'UGB a reçu, pour un projet dont la durée est de trois ans (2023-2026). Nous sommes pratiquement à la phase terminale", a affirmé M. Sylla, coordonnateur du projet BASIS.

D'après lui, ledit projet leur a permis d'aller vers un changement de paradigme, dans la mesure où dans leurs formations traditionnelles, ils déroulaient une formation théorique et, à la fin de son cursus, l'étudiant est envoyé en stage.

"Le projet nous a permis d'inverser les choses, parce que, avant que l'étudiant n'entre dans les amphithéâtres, il va d'abord sur le terrain. On le met en situation de stage pour qu'il soit en contact avec des professionnels, avant de venir s'asseoir devant les professeurs, pour mieux comprendre les cours théoriques", a encore expliqué le vice-recteur de l'USSEIN.

Le projet BASIS a également permis à l'USSEIN d'acquérir du matériel notamment deux drones, Mavic pro 2 et Mavic 3 multispectral, qui permettent de faire beaucoup de choses dans le domaine agricole, ainsi que des ordinateurs et le développement de tous les documents liés au stage, à l'inclusion sociale et à l'équité.