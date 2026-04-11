Ile Maurice: Londres met l'accord en pause faute de feu vert américain

Le projet d'accord entre le Royaume-Uni et Maurice sur l'archipel des Chagos connaît un coup d'arrêt inattendu. Selon la BBC, le gouvernement britannique a décidé de «mettre de côté» ce traité, dans un contexte de relations tendues avec les États-Unis et d'incertitudes politiques internes.

D'après les informations rapportées, le Premier ministre britannique Keir Starmer aurait suspendu le processus, notamment en raison de l'opposition du président américain Donald Trump, qui a publiquement appelé à abandonner l'accord. Ce dernier avait qualifié, en janvier, le projet d'«acte de totale faiblesse», alors même qu'il avait auparavant semblé y être favorable.

Au coeur du blocage : l'absence de validation formelle de Washington. Toujours selon la BBC, les États-Unis n'ont pas encore procédé à l'échange de lettres officiel, une étape juridique indispensable pour permettre l'entrée en vigueur du traité. Sans ce feu vert, Londres refuse d'aller de l'avant.

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Le calendrier politique joue également contre l'accord. Le gouvernement britannique n'aurait plus le temps nécessaire pour faire adopter la législation avant la dissolution prochaine du Parlement. De plus, un nouveau projet de loi sur les Chagos ne devrait pas figurer dans le discours du roi prévu à la mi-mai, ce qui confirme un ralentissement significatif du dossier.

Pour autant, les autorités britanniques assurent ne pas abandonner définitivement le projet. Un porte-parole du gouvernement a rappelé que la base militaire de Diego Garcia demeure un atout stratégique majeur pour le Royaume-Uni et les États-Unis. «Assurer sa sécurité opérationnelle à long terme reste notre priorité», a-t-il déclaré, tout en soulignant que l'accord visait précisément à garantir cette stabilité.

Malgré ce revers, Londres affirme poursuivre ses discussions avec Washington et Port-Louis. Le gouvernement britannique maintient que cet accord reste, à ses yeux, la meilleure solution pour garantir l'avenir de la base tout en répondant aux enjeux de souveraineté.