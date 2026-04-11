Ile Maurice: Une question parlementaire relance le débat sur les importations pharmaceutiques

Une question adressée au ministre de la Santé et du Bien-être, qui pourrait être à l'ordre du jour de la séance du Parlement du 14 avril, vient raviver les interrogations autour de l'importation de certains compléments de santé contenant des dérivés de cannabis et de morphine, un dossier récemment mis en lumière par la presse.

Cette question figure parmi celles qui pourraient être débattues, mais pourrait cependant ne pas être traitée en raison de son rang dans la liste des interpellations. Interpellé à l'Assemblée nationale, le ministre devra préciser si un avis a été sollicité auprès du Pharmacy Board ainsi que du State Law Office concernant ces produits, et si des autorisations ont été délivrées en conformité avec le cadre légal en vigueur.

Cette initiative parlementaire intervient dans un contexte de vigilance accrue au sein du secteur pharmaceutique, après la publication dans l'express d'éléments soulevant des doutes sur les procédures d'autorisation et de contrôle. Les produits concernés, présentés comme relevant de l'homéopathie, contiendraient des substances sensibles, bien que fortement diluées selon les autorités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La question posée met en exergue un point central : au-delà des considérations scientifiques, c'est l'interprétation juridique de la Dangerous Drugs Act, qui se retrouve désormais au coeur du débat. En l'absence d'un avis formel rendu public, plusieurs observateurs estiment que des zones d'ombre subsistent. Au Parlement comme dans les milieux spécialisés, certains appellent à davantage de transparence, notamment sur la traçabilité des produits, les circuits d'importation et les mécanismes de contrôle.

Si le ministère de la Santé a récemment entamé une communication plus ouverte sur ce dossier, cette nouvelle interpellation parlementaire confirme que le sujet dépasse désormais le cadre technique pour s'inscrire pleinement dans le débat public et institutionnel. Notre éditorial Sous couvert d'homéopathie - publié mardi dernier - éduque précisément sur ce problème.