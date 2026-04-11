Ile Maurice: L'enquête judiciaire suspendu avec la contestation de l'ex-CP Dip en Cour suprême

L'enquête judiciaire sur la mort de Jacquelin Juliette connaît un nouveau coup d'arrêt. Les audiences, prévues au tribunal de Pamplemousses hier, ont été ajournées au 9 septembre prochain, après la contestation, qui avait été introduite devant la Cour suprême en janvier 2026, par l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip.

Ce dernier remet en cause la légalité de sa convocation dans le cadre de cette procédure visant à établir les circonstances du décès de cet homme de 36 ans. Informée de cette démarche, la magistrate Neela Ramdewar-Naugah a pris acte de l'impossibilité de poursuivre les travaux en attendant la décision de la juridiction suprême. Dans l'intervalle, Anil Kumar Dip a été dispensé de comparution devant le tribunal, où il devait être entendu comme témoin.

Ce nouvel épisode vient prolonger une enquête déjà marquée par des délais et des rebondissements procéduraux. Pour mémoire, Jacquelin Juliette est décédé le 5 janvier 2023, peu après son arrestation par des éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) à Goodlands. Depuis, sa famille attend des réponses sur les circonstances exactes de sa mort, dans un dossier devenu sensible.