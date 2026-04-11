Madagascar: Pêche - Trois tonnes de concombres de mer volées

La société Indian Ocean Trepang (IOT), basée à Toliara, porte plainte pour le vol de près de trois tonnes de concombres de mer lui appartenant. Le vol s'est passé en début de semaine dans l'un des bassins de la société sis à Beloza, Saint-Augustin, district de Toliara II.

La société base son estimation de la quantité volée sur son stock ainsi que sur des calculs de production, et confirme auprès de la gendarmerie la disparition de ces trois tonnes de concombres de mer. Les premières investigations mènent les soupçons vers d'autres sociétés qui exercent la même activité d'holothuriculture dans la région Atsimo Andrefana.

« La section de recherches criminelles de la gendarmerie de Toliara est en charge de l'affaire et les enquêtes sont en cours. La direction régionale de la Pêche et de l'économie bleue travaille de près avec les gendarmes, non pas en tant qu'officier de police judiciaire mais plutôt en fourniture d'informations techniques. Nous devons, entre autres, déterminer les espèces de concombres de mer saisies jusqu'ici dans le cadre de cette plainte. Il faut souligner que seule l'espèce Holothuira scabra peut être exploitée, les trois autres espèces figurent sur la liste de CITES » explique Gaëtan Tovondrainy, directeur régional de la Pêche et de l'économie bleue Atsimo Andrefana.

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La production de trépangs destinés notamment au marché asiatique constitue une activité prometteuse pour les pêcheurs de la région. Le kilo est vendu à 600 000 ariary au minimum. L'exportation a été suspendue durant 2 ans.