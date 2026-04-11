Sénégal: Barrages routiers - Les directives de Mouhamadou Bamba Cissé à la Gendarmerie et à la Police

11 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le ministre de l'Intérieur Mouhamadou Bamba Cissé a signé ce jeudi 10 avril une instruction ferme adressée aux chefs de la Gendarmerie et de la Police nationales. L'objectif est de remettre de l'ordre sur les corridors nationaux.

M. Cissé est clair : chaque axe routier ne doit comporter que « trois points de contrôle précisément localisés », conformément à un décret et un arrêté interministériel de décembre 2021 qui définissent précisément les règles du jeu sur les corridors nationaux. Chaque axe routier ne doit comporter que trois points de contrôle. Ces textes avaient été pris dans le cadre d'engagements communautaires -- probablement liés à la libre circulation en zone CEDEAO.

Le ministre exige désormais « l'application stricte de ces dispositions » dans chaque zone de compétence. Une pique à peine voilée contre la multiplication des barrages sauvages qui pèsent sur les transporteurs et les usagers de la route.

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