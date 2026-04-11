Afrique: Rabat et Kinshasa renforcent leur convergence stratégique à travers un échange de haut niveau

11 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par AMP

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo (RDC) continuent de se consolider à la faveur d'échanges de haut niveau. Vendredi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président du Sénat congolais et émissaire du Président Félix-Antoine Tshisekedi, porteur d'un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

À l'issue de cette audience, M. Lukonde Kyenge a mis en exergue la profondeur historique des relations unissant Rabat et Kinshasa, saluant le soutien constant du Maroc à la RDC, notamment dans les phases clés de son développement institutionnel et économique.

Enfin, l'émissaire congolais a souligné le rôle central du Royaume sur la scène africaine, le qualifiant d'acteur majeur engagé en faveur de la stabilité et du développement du continent.

Selon lui, cette rencontre a permis d'aborder plusieurs dossiers d'intérêt commun, traduisant la volonté partagée des deux pays de renforcer davantage leur coopération dans divers domaines stratégiques.

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