Afrique: Rabat et Kinshasa renforcent leur convergence stratégique à travers un échange de haut niveau

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo (RDC) continuent de se consolider à la faveur d'échanges de haut niveau. Vendredi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président du Sénat congolais et émissaire du Président Félix-Antoine Tshisekedi, porteur d'un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

À l'issue de cette audience, M. Lukonde Kyenge a mis en exergue la profondeur historique des relations unissant Rabat et Kinshasa, saluant le soutien constant du Maroc à la RDC, notamment dans les phases clés de son développement institutionnel et économique.

Enfin, l'émissaire congolais a souligné le rôle central du Royaume sur la scène africaine, le qualifiant d'acteur majeur engagé en faveur de la stabilité et du développement du continent.

Selon lui, cette rencontre a permis d'aborder plusieurs dossiers d'intérêt commun, traduisant la volonté partagée des deux pays de renforcer davantage leur coopération dans divers domaines stratégiques.