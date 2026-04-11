Afrique: Rabat et Lusaka consolident un partenariat stratégique aux accents politiques et économiques affirmés

Dans un contexte marqué par le renforcement des alliances africaines et la redéfinition des équilibres régionaux, le Royaume du Maroc et la République de Zambie affichent une convergence de vues de plus en plus affirmée. Vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu M. Leslie Mbula, envoyé spécial du Président zambien Hakainde Hichilema, porteur d'un message adressé au Roi Mohammed VI.

À l'issue de cette audience, M. Mbula a tenu à saluer publiquement « l'excellence » des relations bilatérales entre Rabat et Lusaka, qu'il a qualifiées de « cordiales et mutuellement bénéfiques », reposant sur des valeurs partagées de paix, de solidarité et de coopération Sud-Sud.

Dans une déclaration empreinte d'admiration, l'émissaire zambien a mis en exergue les transformations profondes que connaît le Maroc, soulignant « la stabilité, la prospérité et les avancées socio-économiques remarquables » réalisées sous l'impulsion du Souverain marocain. Il a particulièrement insisté sur les résultats du Nouveau Modèle de Développement et du Plan d'Accélération Industrielle, qui ont permis au Royaume de s'imposer comme un acteur continental de premier plan, notamment dans les secteurs stratégique de l'automobile et de l'aéronautique.

Au-delà des appréciations, cette visite s'inscrit dans une dynamique résolument tournée vers l'avenir. La Zambie a ainsi réaffirmé sa volonté de hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, en ciblant des secteurs à forte valeur ajoutée tels que la transformation numérique, l'innovation et l'autonomisation des jeunes, autant de domaines jugés structurants pour les économies africaines de demain.

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Sur le plan politique, le message de Lusaka se veut sans ambiguïté. M. Mbula a réitéré le soutien « sans équivoque » de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc, incluant le Sahara marocain, une position qui s'inscrit dans la tendance croissante de plusieurs États africains à appuyer la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud.

Enfin, l'envoyé spécial zambien n'a pas manqué de saluer les performances du Maroc dans le domaine sportif, mettant en avant des infrastructures « de classe mondiale » qui renforcent le rayonnement international du pays, à l'heure où le Maroc multiplie les événements d'envergure et consolide sa stature de hub sportif continental.