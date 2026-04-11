Congo-Brazzaville: Football - Les dirigeants nationaux envisagent des réformes puis la relance

11 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est entretenu, le 10 avril à Brazzaville, avec les dirigeants des clubs, les techiciens et les chroniqueurs sportifs. Au coeur des échanges, une volonté ferme de restructurer le football national pour lui redonner son lustre d'antan.

Conscient des maux qui minent le sport roi en République du Congo, Hugues Ngouélondélé a appelé à un sursaut collectif. Pour le ministre de tutelle, le redressement du football congolais n'est pas l'affaire d'un seul homme, mais le résultat d'un engagement commun visant à reconstruire des institutions crédibles et à restaurer la confiance des partenaires ainsi que du public.

Lors de son allocution, le ministre a insisté sur la nécessité de l'unité, affirmant que l'heure n'est plus aux divisions mais à la responsabilité. « L'avenir du football congolais ne sera pas pris en otage par l'entêtement ou l'orgueil de quelques-uns », a-t-il martelé.

Abordant les tensions récentes au sein de la Fédération congolaise de football, Hugues Ngouélondélé a rappelé que le désordre, autrefois entretenu par certains responsables, est désormais sanctionné tant par la Fédération internationale de football association que par la justice nationale.

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Pour matérialiser ce renouveau, la reprise imminente du championnat national a été annoncée. La réouverture des stades devrait permettre de susciter à nouveau l'engouement populaire et de relancer le rayonnement de la discipline. Si cette détermination est partagée par l'ensemble des acteurs, le football congolais s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, placée sous le signe de l'excellence et de l'intégrité.

Il sied de rappeler que le football national traverse une crise profonde caractérisée par la divergence des points de vue entre le ministère des Sports et les dirigeants de la Fédération. Cette situation met en difficulté les athlètes et dirigeants des clubs qui peinent à s'exprimer sur le terrain.

L'organisation de cette réunion que certains ont qualifiée de non inclusive va t-elle relancer la machine ?

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