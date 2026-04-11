Congo-Brazzaville: Judo - La Fédération restructure les ligues de la zone méridionale

Une importante délégation de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) a accompli, du 6 au 9 avril, un marathon administratif. En l'espace de quatre jours, elle a supervisé les assemblées générales électives des ligues départementales de Pointe-Noire/Kouilou, du Niari et de la Bouenza.

L'objectif de la mission était le renouvellement des instances sous tutelle. Partout, les judokas et leurs dirigeants ont salué le dynamisme de la Fédération, porté par l'engagement de son président, Me Neyl Francis Ata Asiokarah.

Promu président de la ligue interdépartementale de Pointe-Noire/Kouilou, Jean Patrick Pemba Mavoungou, membre du bureau sortant, a affiché une ambition claire, celle de professionnaliser la pratique du judo dans la ville océane.

Face à son challenger Stiven Tsiba Ondo, il l'a emporté avec cinq voix sur six. Il sera épaulé par Alain Biyoudi au poste de secrétaire général. Lors de son allocution, le directeur départemental des Sports, Joseph Diangou, a exhorté la nouvelle équipe à hisser leur ligue parmi les plus performantes du pays.

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Le Niari et la Bouenza optent pour la continuité

Après l'étape de Pointe-Noire le 7 avril, la délégation fédérale a mis le cap sur Dolisie. Le lendemain, Brel Glascov Matsouma a bénéficié d'un plébiscite total (100 % des voix), confirmant la confiance des clubs de la « capitale de l'or vert ». Réélu à la tête de la Ligue du Niari, il entend poursuivre son programme de développement avec sérénité.

Le 9 avril, c'était au tour de la ville de Nkayi de vibrer au rythme des élections. Dans un climat empreint de détermination, Me Stanislas Ahrin a été reconduit à la tête de la Ligue de la Bouenza. Investis de la confiance des clubs, les nouveaux bureaux disposent d'une feuille de route précise dont le canevas consiste à servir de relais opérationnel aux réformes nationales.

Devant les cadres de la Direction départementale des Sports et les pratiquants, le président Stanislas Ahrin a pris des engagements fermes. Son mandat sera placé sous le signe de l'action territoriale : il ambitionne de sortir le judo des grands centres urbains pour toucher toutes les localités de la Bouenza, en misant sur la formation à la base pour détecter les futurs champions.

« Je mesure l'ampleur de la tâche. Je m'engage à redynamiser notre discipline dans chaque recoin du département afin que la Bouenza redevienne un vivier incontournable », a-t-il déclaré.

La Fédération a félicité les nouveaux élus, assurant la Ligue de la Bouenza et les autres de son soutien total pour la réussite de ce nouveau cycle olympique. « L'unité d'action entre la Fédération et ses déconcentrations est la clé pour redonner au Judo congolais ses lettres de noblesse », a souligné Me Pierre Mabiala, 1er vice-président de la Fécoju-Da.

Cette impulsion fédérale répond aux orientations du ministère des Sports qui, via la Direction générale des Sports, demande aux fédérations de renouveler leurs bureaux locaux tous les deux ans, tout en intensifiant la formation et la vulgarisation de la discipline.

Le déploiement va se poursuivre dans les prochains jours. La Fédération se rendra dans la Sangha, la Cuvette, la Cuvette-Ouest, les Plateaux et la Nkéni-Alima, juste après avoir relancé la ligue du Pool début mai.