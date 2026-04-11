Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Isidore Mvouba rend hommage à Firmin Ayessa, Philippe Mvouo et Jean Jacques Mouanda

La 11e session ordinaire de l'Assemblée nationale dont les travaux se sont achevés le 10 avril à Brazzaville a été marquée, entre autres, par la disparition de trois anciens députés: Firmin Ayessa, Philippe Mvouo et Jean Jacques Mouanda. Isidore Mvouba a rendu un hommage à ces trois personnalités « dont les parcours exemplaires continuent d'inspirer notre vécu ».

Evoquant la mémoire du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, décédé le 17 février à Istanbul, en Turquie, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que l'élu de Makoua fut bien plus qu'un ministre d'État. « Firmin Ayessa, Lhoma pour les intimes, fut un homme d'exigence, de fidélité, de rigueur, et d'un sens aigu de l'intérêt général. Il aura eu le mérite de faire aboutir l'une des réformes emblématiques, à savoir le statut général de la fonction publique », a regretté Isidore Mvouba.

Quant à l'ancien ministre, ancien député de Kéllé et ancien président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvouo, décédé le 18 février en France, le président de la chambre basse du Parlement a rappelé qu'il fut une conscience éclairée de la vie publique nationale. « Profondément attaché aux valeurs de liberté, de responsabilité et de vérité, il a contribué avec lucidité et toujours courage à façonner un paysage médiatique libre et responsable. Son action témoigne d'une vision élevée du rôle de l'information dans nos sociétés, à l'heure de l'intox et des fake news », a-t-il rendu hommage.

S'agissant de l'ancien député de Kimongo, Jean Jacques Mouanda, dit « Fâché », Isidore Mvouba estime que le préfet du département des Plateaux « a su donner du sien, par son engagement et son sens du devoir » qu'il a su apprécier à ses côtés dans une autre vie.

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« À travers ces grands commis de l'Etat, c'est une race de dirigeants zélés de la République que nous honorons aujourd'hui. Leur engagement ainsi que leur droiture continueront assurément d'inspirer les générations présentes et futures. Ils resteront dans nos mémoires comme des serviteurs d'une intégrité exemplaire », a conclu le président de l'Assemblée nationale.